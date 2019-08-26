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26августа
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сегодня, 13:58 0

В Амурской области выделено почти 150 миллионов на создание системы оповещения о ЧС

В Амурской области выделено почти 150 миллионов на создание системы оповещения о ЧС
Фото: pixabay.com

В Амурской области объявлен аукцион на создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО/КСЭОН) об угрозе возникновения или непосредственно о возникновении ЧС. За три года работы затронут десятки учреждений, в том числе социальных, по всей области.

Заказчиком работ выступает государственное казенное учреждение «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области».

Подготовлен целый адресный перечень объектов региона, которые подрядчику предстоит оснастить устройствами оповещения. В списке – почти 180 организаций и учреждений Приамурья, в частности в Белогорске, Тынде, Архаре, Свободном, Завитинске, Райчихинске, Прогрессе и так далее.

В Благовещенске устройствами оповещения собираются оснастить несколько жилых многоквартирных домов, ДВОКУ, областной театр драмы, некоторые школы и детские сады. С полным перечнем объектов можно ознакомиться по ссылке.

«Целью создания РАСЦО является устройство устойчивой и эффективной системы своевременного и гарантированного оповещения населения, проживающего в муниципальных образованиях Амурской области при угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций с возможностью дальнейшего ее развития путем присоединения к ней локальных систем оповещения потенциально опасных и социально значимых объектов, организацией перехвата звукового и телевизионного вещания», – говорится в документации.

По планам, работы будут проводиться в три этапа – начнутся в 2019 году и закончатся до 31 декабря 2021 года. Из бюджета Амурской области на это выделено 147 036 743 рубля.

В числе требований к участникам закупки указаны лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на установку, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации.

Приступить к работам подрядчик должен будет сразу после заключения контракта.

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#областная власть #происшествия

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