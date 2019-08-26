В Приамурье готовят кадры для ТОР

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Амурские колледжи готовят квалифицированные кадры для резидентов территорий опережающего развития, а работодатели предприятий в свою очередь трудоустраивают их у себя. В этом году ссузы Приамурья выпустили для ТОР «Белогорск» и «Свободный» около 120 специалистов.

Положительным опытом работы является взаимодействие Амурского колледжа сервиса и торговли с предприятиями-резидентами ТОР города Белогорск: ООО «МЭЗ "Амурский"», ООО «Белхлеб». Здесь готовят технологов хлеба, кондитерских и макаронных изделий, молока и молочных продуктов, специалистов по автоматизации технологических процессов и производств, техников по монтажу и ремонту оборудования, аппаратчиков для получения растительного масла.

«С этого учебного года по договоренности с резидентами мы открываем новое направление – "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики". Всего будет набрано 25 студентов. Профессия востребованная, на сегодняшний день конкурс составляет 1,5 человека на место», – говорит заведующая белогорским отделением АКСТ Светлана Басистая.

Выпускница колледжа этого года Дарья Куприна – теперь стажер на маслоэкстракционном заводе. Еще во время обучения на предприятии девушка успешно прошла производственную практику.

«Зарекомендовать себя перед работодателем мне помогли знания, полученные в колледже, меня готовили очень хорошие преподаватели, – отмечает Дарья. – Пока я только знакомлюсь с работой на заводе. Длительность стажировки – несколько недель. При трудоустройстве в мой функционал будет входить приемка зерна и контроль за его качеством».

Оксана Дятлева после выпуска из колледжа сервиса и торговли уже около года трудится в ООО «Белхлеб». Работа, говорит, нравится: условия труда комфортные, зарплата достойная.

В Амурском техническом колледже в интересах строящегося газоперерабатывающего завода в ТОР «Свободный» ввели образовательные программы «Лаборант-эколог», «Машинист технологических насосов и компрессоров», «Оператор нефтепереработки».

В минувшем учебном году по указанным программам обучалось 255 студентов. Выпуск по данным направлениям составил 96 человек, отметили в колледже.

Для ТОР «Приамурская» колледжами ведется подготовка кадров аграрного сектора и нефтеперерабатывающей сферы, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.