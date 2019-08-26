Губернатор Амурской области встретился с представителем МИД Северной Кореи

Василий Орлов встретился с директором первого департамента Европы Министерства иностранных дел КНДР Кан Сон Хо. Встреча российской и корейской делегаций состоялась в понедельник, 26 августа, в правительстве Амурской области.

«Корейская Народно-Демократическая Республика – один из ближайших соседей России на Дальнем Востоке. Нас связывают давние и прочные узы. В этом году исполнилось 70 лет со дня подписания первого российско-корейского совместного документа – соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. В ходе встречи президента России Владимира Владимировича Путина и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ина был очень содержательный диалог, обсуждалось много разных тем. В целом руководители России и КНДР неизменно подчеркивают стремление поддерживать и развивать отношения, основанные на принципах дружбы и добрососедства, наращивать конструктивное сотрудничество на всех направлениях, неукоснительно соблюдать важнейшие договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне.

Амурскую область также связывают давние отношения с вашей страной. Как раз восемь лет назад, в августе 2011 года, товарищ Ким Чен Ир посещал Дальний Восток России, в том числе Амурскую область и Бурейскую ГЭС. В октябре того же года по приглашению руководителя КНДР Ким Чен Ира губернатор Амурской области Олег Николаевич Кожемяко посетил вашу страну, – сказал губернатор Василий Орлов. – Нам много нужно обсудить, чтобы укрепить наши дружеские взаимоотношения, наше сотрудничество. Считаю, у нас очень хорошие перспективы по сельскому хозяйству, лесной промышленности, туризму, спорту. Есть ряд предложений по культурному обмену. Для обсуждения этих вопросов здесь присутствуют руководители профильных министерств. Рассматриваю ваш визит как еще один шаг по укреплению связей Амурской области и КНДР. Хотелось бы на сегодняшней встрече услышать ваши предложения по возможным направлениям двустороннего сотрудничества».

В ответном слове директор первого департамента Европы МИД КНДР Кан Сон Хо отметил: «Цель визита нашей делегации – в развитии двусторонних отношений. Я думаю, у нас есть все возможности и потенциал этого, особенно в сфере сельского хозяйства, строительства и лесной промышленности».

В конце встречи состоялся традиционный обмен сувенирами, сообщает правительство Амурской области.