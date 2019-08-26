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На трассе Благовещенск – Белогорск столкнулись грузовики (фото, видео)

На трассе Благовещенск – Белогорск столкнулись грузовики (фото, видео)

Обновлено: 14:27

Утром 26 августа на трассе Благовещенск – Белогорск произошло ДТП с участием двух грузовиков. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Как пишет в Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ, в аварии пострадали люди. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» уточнили, что имеется один пострадавший. Авария случилась на 109-м километре дороги «Подъезд к Благовещенску»: столкнулись грузовики Hino и Nissan Diesel. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

На месте ДТП работали пожарные. Они отключили аккумуляторные батареи на обеих машинах. Бензобак одной из них был поврежден после столкновения, произошел разлив ГСМ. Огнеборцы провели работы, чтобы не допустить возгорания.

Инстаграм-паблик dtp_belogorsk сообщает, что, по предварительной информации, один из участников ДТП – машина дорожных служб.

Фото: instagram.com/firedep41

Просмотров всего: 482

#ДТП #происшествия #транспорт

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