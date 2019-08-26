С начала сезона в Амурской области потерялись восемь грибников

На прошлой неделе в Шимановском районе ушли в лес за грибами не вернулись домой двое грибников. 22 августа в Шимановском районе ушел в лес за грибами житель села Берея 1957 года рождения. Домой мужчина не вернулся. В поисках заблудившегося грибника задействованы спасатели поисково-спасательной группы Свободного, пожарные ПЧ-66 из села Новогеоргиевка, сотрудники Шимановского лесничества, полиция и местное население – всего 17 человек и четыре единицы техники. Обследованы 15 квадратных километров леса. Поиски продолжаются.

23 августа ушла в лес за грибами женщина 1943 года рождения, жительница Шимановска. Домой она до сих пор не вернулась. Горожанку ищут сотрудники Шимановской пожарной части № 9, спасатели поисково-спасательного отряда Свободного и полицейские. Поиски продолжаются.

С 16 августа ведутся поиски мужчины 1937 года рождения, который ушел в лес в трех километрах юго-восточнее села Стойба Селемджинского района. С начала поисковых работ обследованы 15 километров береговой линии реки Селемджи, 26 километров береговой линии реки Эльга, пять километров берега реки Гирбекан, 16,5 километра леса. В поисковых работах задействованы сотрудники полиции, население, три кинологических расчета Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые прибыли в Селемджинский район из Благовещенска 19 августа. Поиски продолжаются.

В Главном управлении МЧС России по Амурской области организована работа психолога, который оказывает психологическую помощь родным и близким потерявшихся грибников.

Спасатели отмечают, что наличие у заблудившегося заряженного мобильного телефона в большинстве случаев обеспечивает успех поисковой операции. Тем, кто собирается в лес, жизненно необходимо изучить прогноз погоды, маршрут движения, взять с собой запас воды, спички, компас. И обязательно сообщить родственникам, друзьям и знакомым, свой маршрут и время возвращения. Также важно правильно подобрать одежду для похода в лес. Вещи должны быть яркими, тогда человека будет видно издалека. Человека в камуфляжной одежде в лесу заметить сложно.

Тем временем в российских регионах подсчитывают стоимость операций по поиску грибников. Иногда для поиска людей приходится поднимать вертолет, который за час срабатывает 80 литров горючего – это 50 тысяч рублей. В Ленинградской области из леса вывели 560 человек – в четыре раза больше, чем в 2018 году. Как сообщают «Известия», в Калужской области для потерявшихся грибников даже хотят ввести штраф. Многие уходят в лес, не соблюдая элементарных мер безопасности. Впрочем, такая жесткая мера, скорее всего, работать не будет. При угрозе штрафа заблудившиеся грибники просто не будут звонить в МЧС.