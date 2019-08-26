Здесь мы становимся личностями: в Благовещенском детском доме рассказали об успехах детей-инвалидов

Воспитанница Благовещенского детского дома Дарья Мелехова улетела на сборы в паралимпийскую сборную страны. 16-летняя девушка, прикованная к инвалидной коляске, получила приглашение благодаря многократным успешным выступлениям на различных соревнованиях.

Об успехах Даши и других воспитанников отделения социальной реабилитации в детском доме рассказали корреспонденту Амур.инфо.

«Здесь мы живем, учимся, занимаемся спортом, становимся личностями», – рассказывает о своем отделении воспитатель Оксана Стаценко. «Когда говорят, что ограниченные возможности, я всегда говорю – безграничные, и этому есть подтверждение. Мы живем полноценной насыщенной жизнью. На равных с остальными», – продолжает Оксана Юрьевна.

В отделении социальной реабилитации Благовещенского детского дома живут 10 девочек-инвалидов. Многие воспитанницы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и врожденными патологиями вынуждены передвигаться в инвалидных колясках. «Ребенок в коляске – значит, неактивный, необщительный... О наших детях мы такого сказать не можем», – говорят в детском доме. Здесь гордятся успехами воспитанниц и поощряют даже маленькие шаги в развитии детей.

Большинство воспитанников отделения социальной реабилитации – на домашнем обучении, две старшие девочки учатся в педагогическом колледже. Всех, кто приходит сюда из других социальных учреждений, стараются приобщить к спорту. Дети регулярно выезжают на соревнования за пределы области.

«Каждая такая поездка приносит очень много впечатлений. Дети впервые сели в поезд, сели в самолет! Общение, социализация, они знакомятся, дружат, а самое главное – видят, что они не одни и что это не индивидуальный недостаток. Да, есть физический недостаток, но при этом можно жить нормальной, полноценной жизнью», – уверяют в детском доме.

Для девочек из отделения реабилитации здесь организовали комнату адаптивной физкультуры. Тут есть сухой бассейн, батут, шведская стенка, тренажеры. С детьми работает инструктор ЛФК и медсестра по массажу.

Девочки занимаются армрестлингом, играют в настольный теннис, дартс, шашки, но любимая игра воспитанниц – бочча. Комплект игры детскому дому подарила одна из компаний связи. И сразу вслед за этим пришли первые победы. Осенью 2017 года на фестивале в Хабаровске благовещенские девчонки заняли первое место по игре бочча в командном зачете и взяли все призовые места в личном первенстве. В игру, где нужно как можно точнее бросить кожаный мячик, здесь играют все – и воспитанницы, и воспитатели, и все остальные ребята.

«На первый взгляд, это кажется просто, на самом деле нет! Так захватывает! Девочки начали играть, с тех пор мы принимаем участие во всех спартакиадах», – делится Оксана Стаценко. Она уверена – возможностей у детей с ограниченными возможностями здоровья на самом деле очень много, главное – развивать свои способности, чтобы были желание и цель.

Такую цель, можно сказать, олимпийскую поставила перед собой 16-летняя воспитанница детского дома Дарья Мелехова. Девушка прикована к инвалидной коляске, но это не мешает ей мечтать и развиваться. Дарья – многократный победитель спартакиад и фестивалей. Очередная цель Даши – заниматься легкой атлетикой на колясках. Недавно девушку пригласили на сборы в паралимпийскую сборную страны.

Другая воспитанница – 15-летняя Лиза – живет в Благовещенском детском доме с 2016 года. На недавних соревнованиях в Йошкар-Оле, где проходила третья всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов, девушка заняла первое место в своем классе по игре бочча. Еще одно любимое увлечение – алмазная мозаика. Творчеству здесь уделяют не меньше внимания, чем спорту.

«Все дети приехали к нам с сохранным интеллектом и могут развиваться в творческом плане. У нас своя гончарная мастерская, студия парикмахерского визаж-искусства, студия художественных промыслов, дети рисуют и занимаются различными видами прикладного искусства. У нас очень много достижений, нам есть чем гордиться», – рассказывает директор Благовещенского детского дома Елена Вандышева.

Отделение социальной реабилитации было создано здесь в декабре 2014 года. Такая необходимость возникла из-за того, что дети-инвалиды проживали в разных детских учреждениях и не могли получать весь спектр реабилитационных услуг. «Когда мы их к себе принимали, был такой большой страх, как наши дети примут ребят, которые прибудут в инвалидных колясках. Но эти волнения не оправдались. Первый год мальчишки из взрослых групп носили девчонок-колясочниц на руках, а сейчас у нас все адаптировано для достойного проживания детей. Есть подъемные платформы, специализированная сантехника, поручни – все адаптировано под доступную среду», – рассказывает Елена Вандышева.

Воспитанники отделения проходят лечение в медицинских учреждениях Амурской области, дважды в год проходят реабилитацию в реабилитационном центре детской городской больницы, с детьми работают кинезиотерапевты, воспитанники получают высокотехнологичную помощь за пределами региона.

Сейчас здесь думают над перспективой открытия подобного отделения и для мальчиков. Такая потребность в области есть. Но есть и сложность – подобрать и обучить сотрудников для работы в отделении социальной реабилитации. Здесь говорят, что эти дети тонко чувствуют и ценят человеческие качества. Им нужна забота, защищенность и уверенность в окружающих людях.