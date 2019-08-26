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26августа
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сегодня, 12:56 0

За минувшую неделю клещи в Приамурье укусили одного взрослого и одного ребенка

За минувшую неделю клещи в Приамурье укусили одного взрослого и одного ребенка
Фото: kubnews.ru

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора отмечается снижение активности клещей. На 34 календарной неделе в Амурской области зарегистрировано двое пострадавших от укусов клещей, в том числе один ребенок.

Для экстренной профилактики КВЭ в медицинских организациях области в наличии имеется 3 485 доз противоклещевого иммуноглобулина. С нарастающим итогом привито против клещевого вирусного энцефалита 56 023 человека.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает контрольный уровень, но при этом продолжается циркуляция возбудителей вирусных инфекций, в связи с чем необходимо строго соблюдать основные меры профилактики острых кишечных инфекций летом, а также вирусных кишечных инфекций.

Продолжается сезонная регистрация энтеровирусной инфекции преимущественно среди детского населения, в связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан соблюдать основные меры профилактики и не допускать детей в образовательные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания.

Уровень заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями не превышает среднемноголетний, сообщает ведомство.

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#здоровье

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