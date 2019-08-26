За минувшую неделю клещи в Приамурье укусили одного взрослого и одного ребенка

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора отмечается снижение активности клещей. На 34 календарной неделе в Амурской области зарегистрировано двое пострадавших от укусов клещей, в том числе один ребенок.

Для экстренной профилактики КВЭ в медицинских организациях области в наличии имеется 3 485 доз противоклещевого иммуноглобулина. С нарастающим итогом привито против клещевого вирусного энцефалита 56 023 человека.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает контрольный уровень, но при этом продолжается циркуляция возбудителей вирусных инфекций, в связи с чем необходимо строго соблюдать основные меры профилактики острых кишечных инфекций летом, а также вирусных кишечных инфекций.

Продолжается сезонная регистрация энтеровирусной инфекции преимущественно среди детского населения, в связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан соблюдать основные меры профилактики и не допускать детей в образовательные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания.

Уровень заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями не превышает среднемноголетний, сообщает ведомство.