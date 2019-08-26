Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:45 11

«Почта России» просит из бюджета 85 миллиардов, чтобы превратить свои отделения в алкомаркеты и банки

«Почта России» просит из бюджета 85 миллиардов, чтобы превратить свои отделения в алкомаркеты и банки
Фото: pixabay.com

Госкомпания «Почта» подготовила концепцию расширения функционала с нового года. Свои почтовые отделения компания намерена преобразовать в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений, объясняя это падением объема корреспонденции.

Все расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы, который оказался в распоряжении «Известий». В документе более 80 страниц. Там говорится, что предприятие столкнулось с вызовом времени – из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Соответственно, снижается и загрузка почтальонов. Выход – изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек. Как указывается в документе, подлинность которого подтвердила пресс-служба «Почты России», из 42 тысяч отделений более 80 % могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения» – именно так в компании нарекли новый предлагаемый формат.

Помимо профильных, «Почта России» хочет оказывать в модернизированных отделениях и финансовые услуги – выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту и так далее. А также продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольные напитки), оказывать государственные (аналог легкого МФЦ), социальные (помощь по хозяйству), медицинские (в частности, телемедицина) и образовательные услуги.

Для этих целей госкомпания просит изменить сразу пять категорий законодательных актов, включая закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, чтобы «продавать товары, требующие получения лицензии через инфраструктуру "Почты России"».

Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 миллиарда – на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда – на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей – для расширения площадей отделений.

Также, как следует из концепции, «Почте России» хочется оказывать профильные и непрофильные услуги не только на базе существующей инфраструктуры. Документ предусматривает три новых формата: ППС (пункт почтовой связи) на арендованных площадях, ПОПС (передвижные отделения) и МОПС (модульные отделения). Такой подход подразумевает значительные вложения. Например, ПОПС – это спецтранспорт (на базе автомобилей УАЗ-ЗЗОЗ), оценочная стоимость которого составляет 2,2 миллиона рублей за единицу. Как указывается в концепции, такие отделения на колесах могут оказывать почтовые, финансовые и коммерческие услуги в селах с населением до 500 человек. МОПС напоминает по виду павильон (5 квадратных метров) с оценочной стоимостью в 1,7 миллиона рублей.

Документ госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства. Свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений, эти ведомства, как планирует «Почта России», должны предоставить уже к 1 сентября. Однако пока, как показал опрос «Известий», ни одно министерство не готово сообщить о согласовании концепции, что ставит под сомнение возможность реализации проекта с 2020 года. Кроме того, как сообщил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением документа, большая проблема может возникнуть с финансированием грандиозных планов «Почты России».

Просмотров всего: 566

#торговля #финансы

распечатать


Экономика 1

В Китае к газокомпрессорной станции № 1 «Силы Сибири» подвели электричество
Общество 1

Потребление продуктов россиянами уменьшилось: обзор прессы
Общество 1

AliExpress разрешил возвращать покупки без объяснения причин
Власть 4

Росстат озвучил регионы с самыми богатыми чиновниками
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Правильно. С "Почтой России" без 100 грамм не разберёшься

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    А почему не просят денег на публичные дома?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    А в конце года руководство "Почты России" снова получит премию в 95,4 миллионов рублей.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Совсем охренели!

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Работать не хотят, а сливки снимать!

    Все для людей - по другому не скажешь. Из суда письма не носят, а людей потом казнят: деньги с р/счетов снимают, а они ни сном, ни духом ничего не знают об этом. Пока денежки не начнут снимать.

    В страшное время живем. Спецов нет, на уме одни деньги.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    «Почта России» просит из бюджета 85 миллиардов...

    И ведь дадут. Это же не детям на жизненно важные операции...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    там уже давно барахолка, такую систему развалили....... позор!!!!

  • OLSEN

    OLSEN
    1 час назад

    А почему почта России монополист? Запустить на рыкон ещё пару игроков, тогда и почта зашевелиться, и посылки будем получать мигом, как в Китае

  • ay

    ay
    1 час назад

    Kadet_84

    А в конце года руководство "Почты России" снова получит премию в 95,4 миллионов рублей.



    Тут ведь в чом казус. Лосёнок маленький - на всех не хватит. Премия - сущие миллионы, а на алкомаркеты надо на три порядка больше - лярды.

  • ay

    ay
    1 час назад

    А насчёт корреспонденции - народ столько всего с али и е-бэя заказывал, что грех врать про объёмы.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    17 минут назад

    "в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек". Может это и неплохо, в деревнях в магазинах продают только необходимое, о госуслугах и не слыхали, аптек тоже нет.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь