«Почта России» просит из бюджета 85 миллиардов, чтобы превратить свои отделения в алкомаркеты и банки

Госкомпания «Почта» подготовила концепцию расширения функционала с нового года. Свои почтовые отделения компания намерена преобразовать в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений, объясняя это падением объема корреспонденции.

Все расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы, который оказался в распоряжении «Известий». В документе более 80 страниц. Там говорится, что предприятие столкнулось с вызовом времени – из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Соответственно, снижается и загрузка почтальонов. Выход – изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек. Как указывается в документе, подлинность которого подтвердила пресс-служба «Почты России», из 42 тысяч отделений более 80 % могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения» – именно так в компании нарекли новый предлагаемый формат.

Помимо профильных, «Почта России» хочет оказывать в модернизированных отделениях и финансовые услуги – выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту и так далее. А также продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольные напитки), оказывать государственные (аналог легкого МФЦ), социальные (помощь по хозяйству), медицинские (в частности, телемедицина) и образовательные услуги.

Для этих целей госкомпания просит изменить сразу пять категорий законодательных актов, включая закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, чтобы «продавать товары, требующие получения лицензии через инфраструктуру "Почты России"».

Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 миллиарда – на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда – на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей – для расширения площадей отделений.

Также, как следует из концепции, «Почте России» хочется оказывать профильные и непрофильные услуги не только на базе существующей инфраструктуры. Документ предусматривает три новых формата: ППС (пункт почтовой связи) на арендованных площадях, ПОПС (передвижные отделения) и МОПС (модульные отделения). Такой подход подразумевает значительные вложения. Например, ПОПС – это спецтранспорт (на базе автомобилей УАЗ-ЗЗОЗ), оценочная стоимость которого составляет 2,2 миллиона рублей за единицу. Как указывается в концепции, такие отделения на колесах могут оказывать почтовые, финансовые и коммерческие услуги в селах с населением до 500 человек. МОПС напоминает по виду павильон (5 квадратных метров) с оценочной стоимостью в 1,7 миллиона рублей.

Документ госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства. Свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений, эти ведомства, как планирует «Почта России», должны предоставить уже к 1 сентября. Однако пока, как показал опрос «Известий», ни одно министерство не готово сообщить о согласовании концепции, что ставит под сомнение возможность реализации проекта с 2020 года. Кроме того, как сообщил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением документа, большая проблема может возникнуть с финансированием грандиозных планов «Почты России».