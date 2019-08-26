КПП и металлоискатели: в школах усилят меры безопасности

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В российских школах и детсадах усилят меры безопасности. Так, во всех них должны быть установлены системы передачи тревожных сообщений. Большинство школ подключат (если они этого еще не сделали) системы видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны. В учреждениях оборудуют посты охраны, установят КПП, металлоискатели.

Как пишет «Российская газета», соответствующие правила диктует постановление правительства № 1006 от 2 августа 2019 года, опубликованное на официальном портале правовой информации. Правила касаются не только школ и детсадов, но и колледжей, техникумов, летних лагерей отдыха, центров дополнительного детского образования.

Все учреждения, которыми ведает министерство просвещения, будут разделены на четыре категории опасности. К какой категории относится образовательная организация, установит специальная комиссия. Она определит степень возможной угрозы. В комиссию могут войти директор и сотрудники школы, специалисты МЧС, Росгвардии, приглашенные эксперты. На каждый объект оформят паспорт безопасности – его нужно будет обновлять не реже чем раз в пять лет.

«Постановление правительства позволит совершенствовать подходы к категорированию объектов образовательных организаций, повышая меры антитеррористической защищенности школ. Новые правила устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и правовые мероприятия по обеспечению такой защищенности, – прокомментировали документ в министерстве просвещения. – Вместе с детализацией требований по каждой категории объектов постановление пересматривает и закрепляет общий набор требований, включая меры оперативного реагирования на различные ситуации и угрозы».

В министерстве добавили, что комплекс мер будет распространен во всех регионах страны и «позволит существенным образом повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все предписанные ранее и введенные вновь механизмы защиты».

Издание пишет, что столь серьезные меры понадобились в связи с резким увеличением случаев агрессии в школах – это отмечают эксперты. Чаще всего ее источником становятся сами ученики – подростки. Так, по оценкам, за последние два года в 18 регионах ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления. Использовали при этом оружие и даже взрывные устройства. Ранены 99 человек, погибли – 24.

Эксперты полагают, что в первую очередь нужно возрождать комплексную медико-психологическую службу в школах, которая бы работала и с детьми, и с педагогами, и с родителями. Пока же на одного специалиста – школьного психолога – приходится несколько сотен учеников. При этом нужны не только психологи, но и дефектологи, логопеды, социальные педагоги. Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону: в школах снова открываются эти ставки. Но чтобы «закрыть» их дефицит, понадобится еще как минимум несколько лет.

«Персональную ответственность за безопасность школы несет директор, – говорит директор Федерального института развития образования РАНХиГС Максим Дулинов. – За соблюдение мер безопасности на уроке непосредственно отвечает учитель. Это положение закреплено в Законе "Об образовании в РФ". Кроме того, существуют требования по антитеррористической защищенности: они прописаны в соответствующих постановлениях правительства РФ.

Определяет нормативы денежных затрат на образовательную организацию муниципалитет или регион. И если деньги выделены в неполном или недостаточном объеме, отвечать все равно директору. Если у школы нет средств на ЧОП, родители могут по своей инициативе заключить договор с охранной организацией. Но следует помнить, что администрация образовательной организации не вправе обязать родителей оплачивать охрану школы. Это может быть исключительно на добровольной основе. Принуждение родителей к оплате работы ЧОПа – нарушение закона! В этом смысле неплохо было бы наделять управляющие советы, родительские комитеты и прочие полномочиями по контролю безопасности школ.

Это усилит комплексный подход к проблеме. Но не решит ее полностью. Почему? К сожалению, ЧП могут произойти и в школе, где безопасность обеспечивает вахтер и одна камера видеонаблюдения, и в большом комплексе, оснащенном металлоискателями, сигнализацией и охраняемом силами Росгвардии».