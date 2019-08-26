В Китае к газокомпрессорной станции № 1 «Силы Сибири» подвели электричество

В Хэйхэ завершены работы по электрификации газокомпрессорной станции № 1 на восточном ответвлении газопровода «Сила Сибири». Объект приняли на днях. Сдать в эксплуатацию участок планируют в конце 2019 года.

Об этом сообщает портал Biang. Ранее корпорация СNPC потребовала, чтобы газокомпрессорная станция №1 была введена в эксплуатацию до 1 декабря этого года – она является важным объектом на северном участке восточного ответвления «Силы Сибири» Хэйхэ-Чанлин. В связи с этим сроки завершения электрификации станции сдвинули. Изначально, по плану, ее электрификацию нужно было завершить до 30 июня 2020 года.

На строительстве объекта было занято более сотни человек, задействовано 20 единиц техники. Для ускорения работ по электрификации, строители работали ежедневно с 4 утра до 8 вечера.

«На днях были успешно произведены работы по реконструкции трансформаторной станции, позволяющей менять напряжение с 220 киловольт на 110 киловольт, внешнее электрическое оборудование газокомпрессорной станции «Силы Сибири» готово к подаче тока», – сообщает издание.

Протяженность линии электропередач для электрификации газокомпрессорной станции № 1 составляет 26,752 километра. Всего нужно были возвести 105 железных опор, а также четыре подстанции для поддержки напряжения в 110 киловольт.