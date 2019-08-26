В Тамбовке организуют отдых для трудных подростков и помогают детям отказаться от гаджетов

В селе Тамбовка помогают семьям, которые по разным причинам не могут организовать для своих детей полноценный летний отдых. Второй год подряд там проводят социально-трудовую смену для несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом.

В этом году смена проходила в июле. Ее участниками стали 15 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Организовать для них летний отдых помог Тамбовский комплексный центр социального обслуживания населения. Финансовое содействие оказал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Самые яркие и запоминающиеся впечатления остались у ребят от поездок в Благовещенск, где они посетили военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", музей пожарной охраны Амурской области, игровой центр "Лазертаг", конно-спортивный клуб "Аллюр"», – рассказывает директор учреждения Наталья Ющенко.

Также дети побывали в музее истории развития сельского хозяйств, библиотеках села Тамбовка, а еще незапланированно стали участниками акции «Останови огонь!» в городском парке Благовещенска.

Для укрепления здоровья и физического развития один из дней смены был посвящен здоровому образу жизни. Ребята смотрели фильм, отвечали на вопросы анкеты и принимали участие в спортивной эстафете. В свободное от мероприятий время дети играли в настольные игры и занимались творчеством.

Специалисты центра уверены – такое времяпрепровождение поможет формированию у подростков правильного отношения к жизни и окружающим людям. Подобную цель преследует и еще одна акция, которую проводит Тамбовский комплексный центр. Уже пятый год здесь организуют «Лето нашего двора». Эту работу ведут специалисты отделений по подготовке и сопровождению замещающих семей и социальной помощи семье и детям.

Все мероприятия объединены одной темой – «Игры без компьютера». На дворовых площадках собираются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Они участвуют в эстафетах и играют в забытые современными детьми дворовые игры.

Кроме этого, сотрудники центра проводят познавательные викторины по правилам безопасного поведения на воде, правилам дорожного движения, обсуждают с детьми, как себя вести в любых опасных для жизни ситуациях. За победу и активное участие в играх без компьютера все дети получают сладкие призы. Но главное, считают в Тамбовском комплексном центре, укрепляют свое здоровье и развивают творческий потенциал.