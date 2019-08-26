Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:16 0

Ксения Собчак упрекнула Лопыреву

Ксения Собчак упрекнула Лопыреву
Фото: https://www.instagram.com/lopyrevavika/?hl=ru

Ксения Собчак не смогла пройти мимо увлекательного опроса на страничке Виктории Лопыревой, которая поинтересовалась у подписчиков, что лучше – грудь или попа. Ксения оставила язвительный комментарий, на который Лопырева предпочла не отвечать.

«Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела – весьма желательно», – пишет Виктория.

Затем она приводит официальную статистику, согласно которой ответ на вышеупомянутый вопрос напрямую зависит от места проживания. Также она просит подписчиков ответить на вопрос, что для них важнее, указав пол и национальность.

Политик Ксения Собчак довольно язвительно прокомментировала пост Виктории.

«Какие все-таки сложные, высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке, Виктория! Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!» – написала Собчак.

После этого в комментариях люди разделились на два лагеря. Одни защищали Викторию, отмечая, что девушка вполне имеет права интересоваться такими вопросами, тем более что делает она это в шутку. Сторонники Собчак раскритиковали стремление Лопыревой заботиться только о внешних данных. Один из подписчиков Виктории подытожил: «В человеке важна душа и сердце. А грудь или попа – мелочи».

Сама Виктория пост не комментировала и высказывание Собчак проигнорировала.

Просмотров всего: 67

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Яна Рудковская решила застраховать свои ноги
В России и мире 2

СМИ: у Анастасии Заворотнюк рак мозга
В России и мире

Дарью Клюкину затравили из-за объемных бровей
В России и мире 4

Алена Рапунцель выходит замуж
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь