Ксения Собчак упрекнула Лопыреву

Ксения Собчак не смогла пройти мимо увлекательного опроса на страничке Виктории Лопыревой, которая поинтересовалась у подписчиков, что лучше – грудь или попа. Ксения оставила язвительный комментарий, на который Лопырева предпочла не отвечать.

«Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела – весьма желательно», – пишет Виктория.

Затем она приводит официальную статистику, согласно которой ответ на вышеупомянутый вопрос напрямую зависит от места проживания. Также она просит подписчиков ответить на вопрос, что для них важнее, указав пол и национальность.

Политик Ксения Собчак довольно язвительно прокомментировала пост Виктории.

«Какие все-таки сложные, высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке, Виктория! Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!» – написала Собчак.

После этого в комментариях люди разделились на два лагеря. Одни защищали Викторию, отмечая, что девушка вполне имеет права интересоваться такими вопросами, тем более что делает она это в шутку. Сторонники Собчак раскритиковали стремление Лопыревой заботиться только о внешних данных. Один из подписчиков Виктории подытожил: «В человеке важна душа и сердце. А грудь или попа – мелочи».

Сама Виктория пост не комментировала и высказывание Собчак проигнорировала.