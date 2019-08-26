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26августа
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сегодня, 10:38 7

Ребенок, выпавший с пятого этажа в Благовещенске, находится в крайне тяжелом состоянии

Ребенок, выпавший с пятого этажа в Благовещенске, находится в крайне тяжелом состоянии
Фото: Амур.инфо

Полуторагодовалый ребенок, который 25 августа выпал из окна пятого этажа в Благовещенске, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как стало известно Амур.инфо из неофициального источника, травмы операбельны. Медики готовят маленького благовещенца к операции.

В городской полиции корреспонденту Амур.инфо рассказали, что материалы по факту случившегося направлены в следственное управление Следственного комитета РФ, там проводят проверку.

«Вчера следователь выезжал на место происшествия, осмотр сделал. Материалы сейчас у нас. Предварительно, мама ребенка в момент произошедшего находилась на кухне и мыла посуду, ребенок спал. Видимо, проснулся, а так как диван расположен рядом с окном, возможно, по дивану он залез на подоконник. Окно было открыто, москитной сетки не было. Под окном находится детская площадка, может, детский шум заинтересовал его, и он полез туда. Ребенок упал на мягкую землю, что в общем-то и спасло ему жизнь. Сейчас вроде бы врачи оптимистический прогноз делают, но пока сложно что-то говорить. Проводим проверку, решение примем по ее результатам», – рассказал старший помощник руководителя амурского следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Алексей Лубинский.

Происшествие случилось днем 25 августа. Малыш выпал из окна дома № 3/1 на улице Дьяченко. Полуторагодовалого малыша увезли с травмами в больницу, сообщало ранее Амур.инфо.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Малышу скорейшего восстановления!

  • Sanches

    Sanches
    35 минут назад

    Мурашки по коже от такой картины (( Просто чудо, что жив. Выздоравливай

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    32 минуты назад

    Предлагаю нерадивой матери проследовать тем же маршрутом и испытать на себе

  • Дан

    Дан
    20 минут назад

    ...и останется он на всю жизнь калекой или инвалидом. не позавидуешь.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    13 минут назад

    Дан

    ...и останется он на всю жизнь калекой или инвалидом. не позавидуешь.



    организм молодой - года через полтора может даже и не вспомнит

  • Владимир 5

    Владимир 5
    12 минут назад

    Здравомыслящая

    Предлагаю нерадивой матери проследовать тем же маршрутом и испытать на себе



    А у Вас все без ошибок идет ?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    12 минут назад

    Здравомыслящая

    Предлагаю нерадивой матери проследовать тем же маршрутом и испытать на себе



    А у Вас все без ошибок идет ?

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