Ребенок, выпавший с пятого этажа в Благовещенске, находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Амур.инфо

Полуторагодовалый ребенок, который 25 августа выпал из окна пятого этажа в Благовещенске, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как стало известно Амур.инфо из неофициального источника, травмы операбельны. Медики готовят маленького благовещенца к операции.

В городской полиции корреспонденту Амур.инфо рассказали, что материалы по факту случившегося направлены в следственное управление Следственного комитета РФ, там проводят проверку.

«Вчера следователь выезжал на место происшествия, осмотр сделал. Материалы сейчас у нас. Предварительно, мама ребенка в момент произошедшего находилась на кухне и мыла посуду, ребенок спал. Видимо, проснулся, а так как диван расположен рядом с окном, возможно, по дивану он залез на подоконник. Окно было открыто, москитной сетки не было. Под окном находится детская площадка, может, детский шум заинтересовал его, и он полез туда. Ребенок упал на мягкую землю, что в общем-то и спасло ему жизнь. Сейчас вроде бы врачи оптимистический прогноз делают, но пока сложно что-то говорить. Проводим проверку, решение примем по ее результатам», – рассказал старший помощник руководителя амурского следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Алексей Лубинский.

Происшествие случилось днем 25 августа. Малыш выпал из окна дома № 3/1 на улице Дьяченко. Полуторагодовалого малыша увезли с травмами в больницу, сообщало ранее Амур.инфо.