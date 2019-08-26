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26августа
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сегодня, 10:44 1

В Благовещенске на здании ЦЭВа погасла художественная подсветка

В Благовещенске на здании ЦЭВа погасла художественная подсветка
Фото: cevd.obrblag.info

В областном центре Приамурья некоторые горожане заметили, что на здании Центра эстетического воспитания перестала работать подсветка. По словам благовещенцев, историческое здание не подсвечивается уже два дня. В самом учреждении говорят только об одном вечере.

«Подсветка не работает один день. Мне вчера вечером позвонили и сообщили, что она не работала. Это технический сбой, мы вызвали фирму, которая делала подсветку. Пока у нас на трехлетней гарантии, специалисты приезжают и исправляют. Ничего страшного, но, видимо, новая система требует усовершенствования. Думаю, сегодня все уже будет нормально, потому что специалисты работают», – прокомментировала директор ЦЭВ Людмила Качан.

Кроме того, горожане отмечают, что с приближением осени темнеть начинает рано, а художественно-архитектурная подсветка исторического здания, как и раньше, загорается в 21 час. По словам Людмилы Викторовны, о том, чтобы освещать строение раньше, речи пока не шло. Но мнение благовещенцев без внимания не оставили.

«Пока не думала над этим, но, наверное, мы что-то будем думать. Приближается осень, зима, поэтому – подумаем над этим», – обещала руководитель.

Как сообщало Амур.инфо, светодиодная подсветка на одном из красивейших исторических зданий Благовещенска засияла в середине июня. Средства на освещение выделили городская администрация и меценаты.

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#история #культура #строительство

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Комментарии
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  • Сэр

    Сэр
    25 минут назад

    отличная фотография.

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