В Благовещенске на здании ЦЭВа погасла художественная подсветка

В областном центре Приамурья некоторые горожане заметили, что на здании Центра эстетического воспитания перестала работать подсветка. По словам благовещенцев, историческое здание не подсвечивается уже два дня. В самом учреждении говорят только об одном вечере.

«Подсветка не работает один день. Мне вчера вечером позвонили и сообщили, что она не работала. Это технический сбой, мы вызвали фирму, которая делала подсветку. Пока у нас на трехлетней гарантии, специалисты приезжают и исправляют. Ничего страшного, но, видимо, новая система требует усовершенствования. Думаю, сегодня все уже будет нормально, потому что специалисты работают», – прокомментировала директор ЦЭВ Людмила Качан.

Кроме того, горожане отмечают, что с приближением осени темнеть начинает рано, а художественно-архитектурная подсветка исторического здания, как и раньше, загорается в 21 час. По словам Людмилы Викторовны, о том, чтобы освещать строение раньше, речи пока не шло. Но мнение благовещенцев без внимания не оставили.

«Пока не думала над этим, но, наверное, мы что-то будем думать. Приближается осень, зима, поэтому – подумаем над этим», – обещала руководитель.

Как сообщало Амур.инфо, светодиодная подсветка на одном из красивейших исторических зданий Благовещенска засияла в середине июня. Средства на освещение выделили городская администрация и меценаты.