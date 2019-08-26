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сегодня, 10:08 9

Благовещенца утром обстреляли из травматического пистолета

Благовещенца утром обстреляли из травматического пистолета
Фото: pixabay.com

Утром 26 августа случилось происшествие с жителем Благовещенска – в него несколько раз выстрелил из травматического пистолета неизвестный. Об этом пострадавший сам рассказал ИА «Амур.инфо», сведения подтвердили в полиции.

Происшествие было во дворе дома № 28/2 на улице Красноармейской около 07:45. «Вышел утром на работу, сел греть машину. Завел автомобиль, сидел, ждал, пока прогреется. Услышал, что кто-то по машине попинывает сзади. Увидел в зеркало, что какой-то мужчина стоит в капюшоне. Я без задней мысли вышел, обошел машину. Ни слова не успел сказать, просто увидел уже пистолет. 3-4 выстрела произвел. Два прямо попал хорошо, а один – просто по касательной, по бедру, так, синяк остался. Дальше он убежал просто», – рассказал горожанин.

На место была вызвана полиция. Сейчас пострадавший находится в больнице.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству рассказали, что сегодня в 07:50 поступило сообщение по данному факту. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Просмотров всего: 2861

#происшествия

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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    разборки из за бабы

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    разборки из за бабы

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    Тогда бы уже на дуэль вызвал, а то как то не комильфо получается

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Правдолюбка я

    Тогда бы уже на дуэль вызвал, а то как то не комильфо получается



    какая к черту дуэль ? проще все - Вы выстрелили ему в спину - Его проблемы он стоял ко мне спиной

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    А летом прогревают машины?

  • ФИО

    ФИО
    52 минуты назад

    некоторые особо одаренные водилы прогревают ) наверное за это и получил пули. Возможно достал какого-то жильца вечно гудящим автомобилем. У нас во дворе и при жаре в 30 градусов один умудряется прогревать. Вонь и грохот в шесть утра под окнами тоже толкают на плохие мысли )) А ведь есть закон о том, насколько долго и как близко от домов может дрыньчать машина.

  • Noir

    Noir
    27 минут назад

    Видать кто-то зуб имеет, просто так без разговоров по трезвому никто стрелять не будет.

  • Victrix

    Victrix
    22 минуты назад

    ФИО

    есть закон о том, насколько долго и как близко от домов может дрыньчать машина.



    А есть закон что это закон?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    19 минут назад

    ФИО

    некоторые особо одаренные водилы прогревают ) наверное за это и получил пули. Возможно достал какого-то жильца вечно гудящим автомобилем. У нас во дворе и при жаре в 30 градусов один умудряется прогревать. Вонь и грохот в шесть утра под окнами тоже толкают на плохие мысли )) А ведь есть закон о том, насколько долго и как близко от домов может дрыньчать машина.



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