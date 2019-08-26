Благовещенца утром обстреляли из травматического пистолета

Утром 26 августа случилось происшествие с жителем Благовещенска – в него несколько раз выстрелил из травматического пистолета неизвестный. Об этом пострадавший сам рассказал ИА «Амур.инфо», сведения подтвердили в полиции.

Происшествие было во дворе дома № 28/2 на улице Красноармейской около 07:45. «Вышел утром на работу, сел греть машину. Завел автомобиль, сидел, ждал, пока прогреется. Услышал, что кто-то по машине попинывает сзади. Увидел в зеркало, что какой-то мужчина стоит в капюшоне. Я без задней мысли вышел, обошел машину. Ни слова не успел сказать, просто увидел уже пистолет. 3-4 выстрела произвел. Два прямо попал хорошо, а один – просто по касательной, по бедру, так, синяк остался. Дальше он убежал просто», – рассказал горожанин.

На место была вызвана полиция. Сейчас пострадавший находится в больнице.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству рассказали, что сегодня в 07:50 поступило сообщение по данному факту. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.