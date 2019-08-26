Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:47 0

Парень убил 49 экзотических рыбок ради мести бывшей девушки

Парень убил 49 экзотических рыбок ради мести бывшей девушки
Фото: instagram.com/

В Великобритании Бенджамин Авилл убил за пару минут сразу 49 экзотических рыб в аквариуме бывшей девушки. Дженни Дэниелс встречалась с Бенджамином 12 лет, но после этого приняла решение о расставании.

О том, почему пара решила расстаться, доподлинно неизвестно, возможно, что девушка хотела узаконить отношения, а 36-летний Бенджамин был против. В какой-то момент конфликта парень, работающий столяром, схватил стоявшую неподалёку от него трёхлитровую бутылку кондиционера для белья и вылил в аквариум, в котором жили 50 рыб.

Единственным выжившим оказался сомик-анцистр по имени Боб, которого девушке удалось спасти. Она вытащила его из опасной среды и быстро поместила в другую ёмкость, пока ее бывший парень задыхался от смеха.

Девушка подала на мужчину в суд, и сразу несколько защитных организаций предложили ей свою помощь, чтобы добиться наказания для Авилла, который «не испытывает раскаяния» в содеянном. Ожидается, что приговор будет оглашён в следующем месяце, сообщает Life.

Просмотров всего: 782

#животные #жизнь #происшествия

распечатать


Общество 7

Ребенок, выпавший с пятого этажа в Благовещенске, находится в крайне тяжелом состоянии

Происшествия

Пропавший на Бурейском водохранилище мужчина найден мертвым
Происшествия 10

Благовещенца утром обстреляли из травматического пистолета
Происшествия

Поздно вечером в Благовещенске пешеход был сбит микроавтобусом (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь