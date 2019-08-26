Парень убил 49 экзотических рыбок ради мести бывшей девушки

В Великобритании Бенджамин Авилл убил за пару минут сразу 49 экзотических рыб в аквариуме бывшей девушки. Дженни Дэниелс встречалась с Бенджамином 12 лет, но после этого приняла решение о расставании.

О том, почему пара решила расстаться, доподлинно неизвестно, возможно, что девушка хотела узаконить отношения, а 36-летний Бенджамин был против. В какой-то момент конфликта парень, работающий столяром, схватил стоявшую неподалёку от него трёхлитровую бутылку кондиционера для белья и вылил в аквариум, в котором жили 50 рыб.

Единственным выжившим оказался сомик-анцистр по имени Боб, которого девушке удалось спасти. Она вытащила его из опасной среды и быстро поместила в другую ёмкость, пока ее бывший парень задыхался от смеха.

Девушка подала на мужчину в суд, и сразу несколько защитных организаций предложили ей свою помощь, чтобы добиться наказания для Авилла, который «не испытывает раскаяния» в содеянном. Ожидается, что приговор будет оглашён в следующем месяце, сообщает Life.