Потребление продуктов россиянами уменьшилось: обзор прессы

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Медведев призвал при 4-дневной рабочей неделе сохранить зарплату; открылся салон по продаже авто из «кортежа» Путина; сын актера Верника высморкался в 5-тысячную купюру. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Для начала заметка, которую я встретил в «Российской газете», хотя похожие сообщения есть в «Панораме», «Комсомольской правде» и «Известиях. Здесь об открытии салона, где планируются продажи автомобилей представительского класса Aurus Senat Sedan. Его стоимость в базовой комплектации (то есть, тормоза все же есть) составит 18 миллионов рублей. Продажи начнутся не ранее 2021 года (сейчас они еще не изготовлены), а количество заявок уже превысило пятьсот.

Отмечается, что этот седан стоит значительно дороже основных иностранных конкурентов – Mercedes-Maybach и Bentley, и при этом не факт, что лучше, но здесь та самая ситуация, когда понты дороже денег, – кататься на авто, на каком ездит сам президент…

Вам статья

Далее то, о чем я прочитал в «Аргументах неделi». Из-за стремительного падения доходов россиян, потребление продуктов уменьшилось. За последние шесть лет люди стали меньше употреблять фруктов, молочки и рыбы.

По данным Росстата, шесть лет назад люди тратили на продукты меньше 30 % своих доходов. В текущем году данный показатель увеличился до 48 %. На фоне подорожания продуктов происходит увеличение потребления мясных изделий, если их можно таковыми назвать. Так, на одного потребителя в России приходится 90 килограммов мяса и производных от него. При этом качество мясных изделий оставляет желать лучшего: сосиски, произведённые из сои сложно назвать мясом.

И еще раз подумав об автомобиле Aurus, перехожу к другому изданию.

Полный абзац

Еженедельник «Собеседник» рассказал о том, что сын актера Игоря Верника Григорий использовал пятитысячную купюру вместо носового платка. Как ныне и водится, фото с 19-летним, сморкающимся в денежку недорослем, попало в сети. Понятно, что тут же нашлись те, кто осудил поступок студента театрального вуза, сына знаменитости. Тот же продюсер Андрей Разин высказался, мол, вытирать нос пятитысячными купюрами – нехорошо!

А я вот думаю, что, конечно, нехорошо: 10-тысячными было бы лучше, но их пока не выпускают.

Очень интересно

Кстати, о деньгах. «Известия», поставили в известность, что председатель правительства Дмитрий Медведев призвал при переходе на четырехдневную рабочую неделю сохранить зарплату. Он отметил, что переход на новый трудовой режим должен сопровождаться ростом производительности труда и большей ответственностью человека за порученный участок работы. При таких условиях уровень зарплаты не только не сократится, но даже и увеличится, отметил премьер-министр, а три выходных дня помогут справиться с усталостью и профессиональным выгоранием сотрудников.

Думаю, что вся страна могла бы напрячься и для одного рабочего дня при шести выходных. Понятно, при условии сохранения (а лучше и повышения!) зарплаты.

На посошок

В завершение журнал Мaxim. Здесь пишут о том, что звездная жизнь — это сплошные вечеринки и бесплатная выпивка. Однако изрядное количество звезд, выпив свою положенную цистерну, в какой-то момент совсем отказались от алкоголя. То есть, в полнейшей завязке. И при этом, надо отметить, совсем не жалеют, что некое время дружили с Бахусом. Например Тоби Магуайр – тот самый человек-паук – бросил пить уже к двадцати годам. То есть, оказался слабоват.

Еще в списке Роберт Дауни-младший, Энтони Хопкинс (признается, что текилу просто обожал), рэпер Эминем (сейчас сетует, что в трезвом виде сложнее рэпирировать), Элис Купер (трезвый уже больше 30 лет), Эрик Клэптон (все время боялся, что трезвый музыкант из него так себе. Пожалуй, оказался прав). И еще много кто еще.

И чтобы не перечислять их до обеда, прощаюсь с вами до завтра.