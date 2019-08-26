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Поздно вечером в Благовещенске пешеход был сбит микроавтобусом (видео)

Поздно вечером в Благовещенске пешеход был сбит микроавтобусом (видео)
Фото: кадр видео

Поздно вечером 25 августа в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. На него совершил наезд микроавтобус.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, происшествие случилось в 23:03 в районе дома № 10 по Новотроицкому шоссе. Пешеход 1983 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте, и на него наехал автомобиль Toyota Hiace, которым управлял водитель 1989 года рождения. Пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, еще одно видео прислали в редакцию агентства. Один из пользователей Инстаграма сообщил, что пострадавший пешеход – мужчина.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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