Поздно вечером в Благовещенске пешеход был сбит микроавтобусом (видео)

Фото: кадр видео

Поздно вечером 25 августа в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. На него совершил наезд микроавтобус.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, происшествие случилось в 23:03 в районе дома № 10 по Новотроицкому шоссе. Пешеход 1983 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте, и на него наехал автомобиль Toyota Hiace, которым управлял водитель 1989 года рождения. Пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, еще одно видео прислали в редакцию агентства. Один из пользователей Инстаграма сообщил, что пострадавший пешеход – мужчина.