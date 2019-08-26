«Ночь кино» в Благовещенске прошла с аншлагом

Амурская область 24 августа присоединилась к Всероссийской акции «Ночь кино». Показы прошли на 41 уличной площадке. В сквере Амурского областного дома народного творчества все места в открытом кинозале оказались заняты.

«Ночь» открылась выступлением театра огня «Одержимые». После для зрителей провели конкурсы на знание российских фильмов: нужно было вспомнить, из какой кинокартины цитата или отгадать зашифрованное название. Победители получили наборы для туризма и отдыха, а также билеты на мероприятия фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Для посетителей работали палатки с горячим кофе и выпечкой.

«Для этой «Ночи кино» мы закупили 200 новых удобных стульев, и все они оказались заняты. Благовещенцы любят кино, и это отрадно», — рассказала директор Амурского областного дома народного творчества Анна Филоненко.

Зрители увидели три фильма: семейную комедию «Домовой», комедию «Полицейский с Рублевки» и боевик «Балканский рубеж». Они были отобраны по итогам зрительского интернет-голосования. Показ завершился около двух часов ночи. Погода позволила многим посмотреть кино — на улице было тепло.

Проведение всероссийской акции приурочено к ежегодному празднованию Дня Российского кино, которое отмечается 27 августа. Подробнее — в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.