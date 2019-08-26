В музее самоваров прошли «частушечные бои»

В музее самоваров Игоря Павлова прошли «частушечные бои». Посетители больше часа выясняли, кто из них звонче и артистичнее. На кону была банка амурского меда.

Для начала участников погрузили в атмосферу русской культуры: рассказали об истории самоварного дела и исполнили частушки, которые были собраны амурчанином Семеном Грошевым в 1928 году. Его рукописная тетрадь размещена на сайте Амурского областного краеведческого музея, оригинал хранится в документальном фонде.

В тетради записаны 145 частушек, собранных на территории 9 населённых пунктов, это Сергеевка, Ново-Воскресеновка, Астрахановка, Буссе, Егорьевка, Екатериновка Амуро-Зейского района, Тамбовка Тамбовского района, Михайловка Михайловского района, Ивановка Ивановского района.

Особый интерес представляют частушки, которые отражают взаимоотношения двух народов на берегах Амура — русских и китайцев в начале прошлого века. До сих пор в массовых мероприятиях эти частушки не использовались.

На «частушечные бои» принимались и произведения собственного сочинения. Именно так поступила благовещенская исполнительница Любовь Наконечная. Против нее вышла команда из пяти девушек, которые пришли в музей компанией. Их задор и артистизм и принесли им победу в конкурсе.

В следующий раз, 31 августа в музее самоваров Игоря Павлова пройдёт «Тыквенная суббота». Любителей истории и деревенского быта угостят традиционным чаем, блинами с медом и блюдами из амурской тыквы, которая уже созрела.

Музей самоваров Игоря Павлова начал вновь активно принимать гостей с 17 августа. Свою коллекцию благовещенский фотохудожник, музыкант и блогер Игорь Павлов собирает больше 30 лет. В ней сейчас более 100 уникальных экземпляров. Самый старый самовар — 1790 года выпуска, он был изготовлен на знаменитой фабрике Лисицына. На прошлых экскурсиях гостей угощали чаем из разных сборов, медами, имбирным сбитнем и блинами, пели романсы и исполняли рок-хиты.

Желающие могут записаться на посещение по телефону 50-13-40.

Музей самоваров входит в проект «Народный экскурсовод», он стартовал летом. Его задача — объединить музеи, достопримечательности и краеведческие знания в единое пространство, которое будет доступно всем, кому интересна история Благовещенска и Приамурья. В рамках проекта проводятся экскурсии краеведом Валентиной Кобзарь, открыты регулярные маршруты в музей аптечного дела компании «Амурфармация» и другие. В библиотеке «Центральная» действует «Народный музей» под руководством Елены Пастуховой.

Фото: Игорь Павлов