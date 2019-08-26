Гороскоп 26 августа: у Козерогов обострение, Близнецы реализуют мечту

Восход Солнца: 05:34

Заход Солнца: 19:28

Солнце в Деве.

Овен. Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Противопоказаны коллективные мероприятия. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если Вас связывала многолетняя дружба.

Телец. День символизирует равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений. Вторую половину дня лучше посвятить отдыху, так как вероятны усталость и вялость по причине снижения энергетического потенциала.

Близнецы. Благоприятный день для реализации свежих творческих идей или нестандартного решения старых проблем. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Не исключено, что Вы сможете реализовать давнюю мечту или добиться успеха в личной жизни.

Рак. День благоприятный для творческой деятельности, строительства, заключения брака, для зачатия, активного отдыха на свежем воздухе, который поможет вам снять напряжение после трудовой недели. Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали.

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Лев. Крайне неблагоприятный день, ибо расположение звезд предупреждает о том, что сегодня вам придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими. Вероятно непорядочное отношение или предательство людей, которых вы считаете своими союзниками.

Дева. Успех сегодня будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звезды предупреждают, что это может принести разочарование. Не исключены изменения в личной жизни.

Весы. День символизирует подготовку к более активному циклу, который начнется с сентября. Этот день благоприятен для осмысления достижений и проблем в вашей жизни. Хорошо наводить порядок в делах. Возможен визит гостей, родственников. Держите двери дома открытыми. Приезд не будет для Весов слишком обременительным, так как их появление приятно для вас.

Скорпион. Сегодня звезды рекомендуют поберечь свои нервы. Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни. Но не торопите события – сегодня не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

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Стрелец. Благоприятный день для достижения успеха в различных деловых операциях. Не следует отказываться от выгодного делового предложения, менять место работы или сферу деятельности. Во второй половине дня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников.

Козерог. Ваш энергетический потенциал значительно возрастет, усилится аура. Возможно, вам удастся реализовать задуманное. Но не нужно ставить перед собой глобальные задачи. Избегайте рискованных предприятий и любовных приключений, перегрузок или неоправданного риска. Существует вероятность обострения хронических заболеваний.

Водолей. Этот день обещает быть благоприятным. Вы можете перейти от ощущений и оценок ситуации непосредственно к делу. Если ваши планы окажутся убедительными и перспективными, то вы можете привлечь к своей деятельности надежных партнеров. Если все будет складываться успешно, не исключено, что к концу года Водолеи улучшат свое общественное и материальное положение.

Рыбы. День обольщения, обмана, разгула темных страстей. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте дипломатию, красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев