Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября: Девы сделают доброе дело, у Львов переизбыток энергии

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на последнюю неделю августа.

Овен. Будьте внимательны при составлении важных документов – возможны ошибки, исправить которые в дальнейшем будет непросто. Домочадцы порадуют хорошими новостями, так что отличное настроение вам будет обеспечено.

Телец. Авантюризм процветает всю эту неделю. Легкомысленные Тельцы в ударе. Много тревог и забот, связанных с партнером. Ему присуще желание и умение служить, не привязываясь к кому-либо. Главным вопросом окажутся трудности в партнерстве.

Близнецы. Неделя обещает быть стабильной в финансовом плане. Самый напряженный день недели – вторник, когда возможны бесполезные переговоры и ненужные траты. А вот четверг хорошо подходит для личных и семейных покупок и приобретений.

Рак. Не жертвуйте собственными интересами ради окружающих – на этой неделе на первом месте должны стоять личные нужды, а все остальное потом. Понедельник подарит знакомство с очень влиятельным человеком – не стесняйтесь откровенничать, и к вашим пожеланиям непременно прислушаются.

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Лев. На этой неделе у Львов будет бурлить энергия. Несмотря на это, вам следует сохранять спокойствие и не суетиться. Вполне могут возникнуть конфликты с коллегами на работе, но компромисс поможет их решить.

Дева. На этой неделе у вас появиться возможность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на работе, но это не повод задирать нос. При желании и сосредоточенности на главных вопросах, вы можете достичь высоких результатов и практически реализовать все намеченное.

Весы. Населенный пункт, построенный на пересечении многих путей, со временем становится большим процветающим городом. Человек, находящийся на пересечении связей и отношений, со временем становится большим процветающим человеком. На этой неделе Весам представится такой шанс, однако следите, чтобы искомое пересечение не поменяло свое месторасположение. А такое частенько случается.

Скорпион. Первая половина недели у Скорпионов благоприятна для лечебных и профилактических процедур. Если вы страдаете от хронического заболевания, то понедельник и вторник – наиболее подходящее время для начала курса лечения, а также посещения фитнес-клуба. Физические нагрузки в тренажерном зале и плавание в бассейне положительно отразятся на вашем самочувствии.

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Стрелец. В фигурном катании есть понятие «обязательной программы», когда спортсмен демонстрирует не столько творческий потенциал, сколько техническое мастерство исполнения стандартных фигур. Нынче Вы тоже будете откатывать обязательную программу, поэтому эксперименты и новации Вам в зачет не пойдут.

Козерог. Козерогам лучше очистить от всего свой разум и насладиться неделей. Это прекрасное время для путешествий. Все спонтанное и неожиданное будет принимать на этой неделе благоприятный облик.

Водолей. Водолеи в первой половине недели будут доброжелательно настроены к окружающим людям. Это позволит вам легко договариваться с людьми по любым вопросам. Всегда найдется человек, с которым вам будет приятно пообщаться и, обратившись к которому со своими вопросами, вы найдете понимание и поддержку.

Рыбы. В ближайшее время вопросов станет значительно больше, чем ответов. Может появиться чувство неуверенности, и беспокойство частенько будет одолевать вас. Если в начале недели Рыбы столкнутся с трудностями, то стоит просить помощи у коллег, партнеров или близких людей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев