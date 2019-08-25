В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок

Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу: улица Дьяченко, 3/1. Полуторагодовалого малыша увезли с травмами в больницу.

Как сообщили в городской полиции, на момент приезда стражей порядка ребенок 2018 года рождения был жив, его доставили в медучреждение. «В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося», – прокомментировали в полиции.