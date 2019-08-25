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25августа
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сегодня, 21:30 5

В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок

В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок
Фото: vbelgorode.com

Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу: улица Дьяченко, 3/1. Полуторагодовалого малыша увезли с травмами в больницу.

Как сообщили в городской полиции, на момент приезда стражей порядка ребенок 2018 года рождения был жив, его доставили в медучреждение. «В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося», – прокомментировали в полиции.

Просмотров всего: 1337

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Loran_V

    Loran_V
    1 час назад

    Ребенок точно 2008 года рождения?

  • Loran_V

    Loran_V
    1 час назад

    Ребенок точно 2008 года рождения?

  • Alenkka

    Alenkka
    1 час назад

    2008 г.р.?

  • mm_Галина Фомина

    mm_Галина Фомина
    48 минут назад

    2018...

  • Супрастинка

    Супрастинка
    33 минуты назад

    Какой ужас

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