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Оставшийся без пальцев благовещенец выиграл полмиллиона на ювелирную мастерскую

Оставшийся без пальцев благовещенец выиграл полмиллиона на ювелирную мастерскую

Инвалид из Благовещенска Виктор Орлов выиграл 500 тысяч рублей на создание ювелирной мастерской. Форум, на котором благовещенец защищал свой проект, прошел в Санкт-Петербурге. Как только Виктор получит деньги, он приступит к работе – в планах обучать ювелирному делу людей с такими же ограничениями по здоровью, как и у него.

26-летний благовещенец два года назад остался без всех пальцев на руках и ногах. О молодом человеке писал Амур.life. В беседе с корреспондентом Виктор рассказал о случае, который перевернул его жизнь. Парень выпрыгнул из поезда зимой и провел несколько часов на морозе. Когда его нашли, пальцы уже были обморожены, их пришлось ампутировать.

Виктор долгое время адаптировался к новой жизни и вскоре начал проявлять интерес к историям других инвалидов, оставшихся без пальцев или кистей и сумевших достичь высоких целей. В итоге он начал учиться и освоил ювелирное мастерство. Помогли ему в этом специальные протезы. А после он решил открыть свою мастерскую. Для этого он написал проект и подал заявку на участие в форуме «Выше крыши». Проект получил одобрение.

«Деньги еще не перевели, это должно произойти в середине или конце сентября. Сейчас формальные процедуры надо соблюсти. Вообще, я подавал заявку на миллион рублей, но мне одобрили только половину этой суммы. Поэтому пришлось корректировать смету. У меня по проекту было изначально три рабочих места, современное оборудование, и работать я планировал на золоте. В итоге золото я заменил серебром, убрал из списка некоторое оборудование и сделал два рабочих места», – поделился Виктор Орлов.

Реализовывать свой проект благовещенец будет в Санкт-Петербурге, там же будет параллельно учиться – он поступил в Петровский колледж. Возможно, через год молодой человек приедет в Благовещенск и даст мастер-класс по ювелирному делу.

«Это будет ювелирная мастерская для приобретения первичных профессиональных навыков для лиц с инвалидностью с частичным отсутствием верхних конечностей. То есть человек придет, я предоставлю ему рабочее место, материалы и инструменты, приспособления для рук, которыми он будет держать материалы, и он будет пробовать. Он пройдет обучение и сможет уже дальше самостоятельно изготавливать ювелирные изделия. Я планирую за год обучить 30 человек. Надеюсь, что помогу людям с такими же физическими ограничениями найти свое призвание», – добавил Виктор Орлов.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    40 минут назад

    Молодец! Удачи в таком трудом деле!

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