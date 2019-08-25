Оставшийся без пальцев благовещенец выиграл полмиллиона на ювелирную мастерскую

Инвалид из Благовещенска Виктор Орлов выиграл 500 тысяч рублей на создание ювелирной мастерской. Форум, на котором благовещенец защищал свой проект, прошел в Санкт-Петербурге. Как только Виктор получит деньги, он приступит к работе – в планах обучать ювелирному делу людей с такими же ограничениями по здоровью, как и у него.

26-летний благовещенец два года назад остался без всех пальцев на руках и ногах. О молодом человеке писал Амур.life. В беседе с корреспондентом Виктор рассказал о случае, который перевернул его жизнь. Парень выпрыгнул из поезда зимой и провел несколько часов на морозе. Когда его нашли, пальцы уже были обморожены, их пришлось ампутировать.

Виктор долгое время адаптировался к новой жизни и вскоре начал проявлять интерес к историям других инвалидов, оставшихся без пальцев или кистей и сумевших достичь высоких целей. В итоге он начал учиться и освоил ювелирное мастерство. Помогли ему в этом специальные протезы. А после он решил открыть свою мастерскую. Для этого он написал проект и подал заявку на участие в форуме «Выше крыши». Проект получил одобрение.

«Деньги еще не перевели, это должно произойти в середине или конце сентября. Сейчас формальные процедуры надо соблюсти. Вообще, я подавал заявку на миллион рублей, но мне одобрили только половину этой суммы. Поэтому пришлось корректировать смету. У меня по проекту было изначально три рабочих места, современное оборудование, и работать я планировал на золоте. В итоге золото я заменил серебром, убрал из списка некоторое оборудование и сделал два рабочих места», – поделился Виктор Орлов.

Реализовывать свой проект благовещенец будет в Санкт-Петербурге, там же будет параллельно учиться – он поступил в Петровский колледж. Возможно, через год молодой человек приедет в Благовещенск и даст мастер-класс по ювелирному делу.

«Это будет ювелирная мастерская для приобретения первичных профессиональных навыков для лиц с инвалидностью с частичным отсутствием верхних конечностей. То есть человек придет, я предоставлю ему рабочее место, материалы и инструменты, приспособления для рук, которыми он будет держать материалы, и он будет пробовать. Он пройдет обучение и сможет уже дальше самостоятельно изготавливать ювелирные изделия. Я планирую за год обучить 30 человек. Надеюсь, что помогу людям с такими же физическими ограничениями найти свое призвание», – добавил Виктор Орлов.