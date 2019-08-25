Пейджеры из музея связи всколыхнули волну воспоминаний в соцсетях

Пейджеры, «сотики», транки, дисковые телефоны и «алло, барышня». Связи с прошлым предлагает восстановить музей связи Амурского филиала компании «Ростелеком». 24 августа там прошла экскурсия в рамках проекта городского управления культуры «Народный экскурсовод».

В амурском музее связи около 100 экспонатов. Экскурсию провел первый директор музея Александр Щербань, на ней побывали 12 человек.

В коллекции можно увидеть телеграфный аппарат Морзе, который передавал сообщения с помощью одноименной азбуки. Каждой букве и цифре соответствовала определенная комбинация точек и тире. Например, сигнал бедствия SOS с помощью этого кода передавался в виде последовательности трех точек, трех тире и снова трех точек.

Александр Щербань продемонстрировал, как работали телефонные коммутаторы с ручным переключением абонентов. Звонивший называл номер, а девушка на станции вручную переставляла штекер в соответствующее гнездо.

Есть в музее настоящий раритет — карта амурских линий связи 1948 года. Раньше она была секретной, ее не только строго запрещалось копировать, даже видеть карту могли лишь люди со специальным допуском секретности.

Больше всего эмоций у посетителей вызвал стенд с первыми сотовыми телефонами и пейджерами. Появление беспроводной связи во второй половине 90-х годов прошлого века стало настоящим техническим переворотом.

Для того чтобы отправить почту на пейджер, надо было набрать телефон оператора, сообщить номер или название абонента и продиктовать сообщение. Чаще всего операторов просили сбросить фразу «позвони мне».

Фотографии пейджеров из амурского музея связи вызвали в соцсетях настоящую волну ностальгии (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.).

«Я до сих пор помню номер коммутатора — 374123. «Аверс-ЭТК», — пояснил Янеж Жуленев.

«Год не помню, 99-й примерно. У всех коллег были уже, а я была недосягаема. "Мобил-телеком" дарил пейджеры детишкам за оригинальные сообщения, под Новый год дело было. Мои друзья завалили МТК сообщениями типа "здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, пейджер Гаськовой подари, да?", и он не устоял. Явилась ко мне домой вручать голубенький "бумеранг" съёмочная группа во главе с ряженым под дедмороза Игорем Булатовым. А ещё мы давали им имена. У подружки был Вовик Децл Титус, а у меня пан Иржи Зяблик или просто Иржик», — вспомнила Наталья Гаськова.

«Мы поступили в универ в 2000-м. Вначале в нашей группе был пейджер только у одного парня, который все время старался про него напомнить "вот мне на пейджер сообщили"», — рассказал Сергей Набивачев.

«Год 1998-й, радио "Манхэттэн" в Благовещенске (и не исправляйте, написание было именно таким) сотовых ещё нет, нам всем, кто работал на новостях, выдали пейджеры. Поскольку связь была односторонняя, чаще всего приходили сообщения типа: "перезвони мне". Ну, ещё родители зачастую писали моим коллегам. Едешь в троллейбусе, а у тебя пиликает: "Через час встреча в редакции". Не могу сказать, что пейджер оставил яркую историю, все как-то смазано, просто ты понимаешь, что кому-то в данный момент ты нужен. Сотовые телефоны, появившиеся буквально через год-два стёрли напрочь все положительные эмоции от использования пейджера», — рассказала Юлия Сосновская.

«Я летом 2001 года выиграл свой первый мобильный телефон — огромный и выпирающий из кармана Motorola, отвечая на вопросы викторины со стандартного телефона. Вопросы были про технологии связи. Несложные. Но очки считались по количеству дозвонившихся с правильным ответом. Я запрограммировал отдельную кнопку на телефоне и в течение часа или двух на протяжении нескольких дней дозванивался и повторял ответы. Под конец девушка-оператор уже не слушала повторение ответа, а просто засчитывала очко, услышав мой голос», — вспомнил Николай Кухаренко.

«Эволюция» мобильных телефонов также представлена в амурском музее связи, есть модели от кнопочных аппаратов до современных смартфонов.

Музей связи вошел в путеводитель «Музейное пространство Благовещенска», в котором представлено более 50 музеев города.

Посетить музей можно, записавшись по телефонам 8924-679-07-22, 391-277. При посещении иметь паспорт. Музей находится по адресу: улица Пионерская, 40.

«Музей живет. Сюда ходят студенты, интересующиеся горожане. Коллекция пополняется. Например, на эту экскурсию Александр Щербань принес транзисторный радиоприемник 1972 года, он из личной коллекции. Приемник принадлежал его отцу», — рассказала пресс-секретарь амурского филиала компании «Ростелеком» Татьяна Котельникова.

Проект «Народный экскурсовод» стартовал в День города 2 июня 2019 года, в его рамках проводятся экскурсии краеведом Валентиной Кобзарь, открыты регулярные маршруты в музей самоваров Игоря Павлова, музей аптечного дела компании «Амурфармация», и другие. В библиотеке «Центральная» открыт «Народный музей».

Подробнее о музее связи — в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.