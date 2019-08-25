Благовещенцы участвуют в самой масштабной парусной регате на Дальнем Востоке

24 августа во Владивостоке стартовала самая масштабная парусная регата на Дальнем Востоке «Кубок залива Петра Великого». В течение недели яхтсмены будут бороться за победу в семи коротких и длинных гонках. Благовещенск представляет экипаж Виталия Затворницкого.

Помимо взрослых спортсменов, благовещенец привез детскую команду, которая приехала в рамках социального проекта и примет участие в коротких гонках Кубка, информирует минсоцзащиты Приамурья.

«В рамках социального проекта "Парус без границ" мы обучаем парусному спорту детей из благовещенского детского дома. Эти ребята занимались год в секции, своими руками восстановили старенькие лодки. И в качестве поощрения и дополнительной мотивации мы решили их привезти на регату во Владивосток. Они вышли в гонке на яхтах "Кураж", Time Machine, "Принцесса", Peregrine Falcon и "Таласса"», – сообщил тренер Виталий Затворницкий.