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сегодня, 18:06 0

Амурские байкеры провели «Космический вечер» в Циолковском

Амурские байкеры провели «Космический вечер» в Циолковском

Мотоклуб Blagbike MCпровел байкерский фестиваль в городе Циолковский. «Космический вечер» – именно так назвали фестиваль – состоялся в субботу, 24 августа. Подобный мотофестиваль в космограде байкеры провели впервые.

Участниками мероприятия, помимо членов самого мотоклуба, стали байкеры из Циолковского, таких оказалось около 20 человек. Гостей фестиваля ждала обширная программа, посещение стартового комплекса космодрома, байкерские конкурсы, пенная вечеринка. Также выступала группа «Блокада сердца».

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#космодром #транспорт #Циолковский

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