В России вырос прожиточный минимум

«Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей», — говорится в приказе.

Для трудоспособного населения уровень составит 12 130 рублей, пенсионеров — 9 236 рублей, а для детей — 11 004 рубля. Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом уровень прожиточного минимума вырос, пишет Life. В первом квартале он составлял 10 тысяч 753 рубля.