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25августа
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сегодня, 16:50 0

В России вырос прожиточный минимум

В России вырос прожиточный минимум
Фото: www.vesti.ru

Минтруд установил в России новую величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей», — говорится в приказе.

Для трудоспособного населения уровень составит 12 130 рублей, пенсионеров — 9 236 рублей, а для детей — 11 004 рубля. Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом уровень прожиточного минимума вырос, пишет Life. В первом квартале он составлял 10 тысяч 753 рубля.

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#жизнь #российская власть #экономика

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