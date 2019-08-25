Очевидцы: в Тынде неизвестные сливали бензин из чужих машин (видео)

В Тынде по адресу улица Школьная, 23, двое неизвестных парней сливали бензин из чужих автомобилей. Произошло это в ночь с 21 на 22 августа. О случившемся рассказали очевидцы, они же сняли злоумышленников на видео.

Видеозапись была размещена в одном из местных пабликов в Инстаграм. Как видно на кадрах, мужчины сливали бензин только из машин отечественного производства.

В амурском управлении МВД сообщили, что заявление в полицию по этому поводу не поступало. Информация, размещенная в соцсетях, зарегистрирована МО МВД России «Тындинский». Проводится проверка.

Видео: tynda_28rus