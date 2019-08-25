Жители Свободненского района отмечают Год театра на машинах

В Свободненском районе организовали автопробег, приуроченный к Году театра. Такое мероприятие на территории района проходит ежегодно. По традиции, командам-участникам автопробега необходимо было украсить свои машины в соответствии с тематикой.

Автоколонной машины двигались от места сбора в окрестностях города Свободного до села Нижние Бузули, где прошли основные мероприятия. На финише участников ждали несколько конкурсов: построение и представление, конкурс художественной самодеятельности, полоса препятствий. Все команды-участники получили призы.

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#транспорт

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Екатерина PL