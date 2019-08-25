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сегодня, 15:14 4

Курсант ДВОКУ вошел в тройку сильнейших снайперов планеты

Курсант ДВОКУ вошел в тройку сильнейших снайперов планеты

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялась торжественная встреча курсантов-финалистов трех конкурсов Армейских международных игр-2019: «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж». Более 30 военнослужащих училища представляли Вооруженные Силы страны на полигонах Китая, Республики Беларусь и России.

В финале международного конкурса «Морской десант», который проводился на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, в основном составе выступало отделение курсантов ДВОКУ. Во время второго этапа конкурса «Тропа выживания» дальневосточные курсанты установили рекорд армейских игр, показав результат 25 минут и 6 секунд. По итогам всего конкурса команда России признана абсолютным чемпионом, а отделение курсантов сильнейшим в мире. Кроме того, курсанты ДВОКУ определены лучшими в индивидуальных номинациях снайпер, гранатометчик и механик-водитель.

Основные экипажи боевых машин конкурса «Суворовский натиск» полностью состояли из представителей ДВОКУ. Это право курсанты-дальневосточники завоевали на Всероссийском этапе игр, которые состоялись в мае текущего года под Волгоградом. Курсанты выступали на российской технике БМП-2 и являлись самой молодой командой. Соперники из других стран выступали на китайской технике. Экипаж курсанта Верхотурова в индивидуальной гонке занял второе место. По итогам всего конкурса курсанты уступили лишь хозяевам соревнований – команде Народно-освободительной армии Китая. Несмотря на это, лучшим тренером игр был признан преподаватель ДВОКУ подполковник Дмитрий Соколов.

В Республике Беларусь состязались сильнейшие снайперы из 21 страны. В состав российской команды входили курсанты ДВОКУ, Новосибирского ВВКУ и центра снайпинга Восточного военного округа. По результатам команда России заняла второе место. Курсант ДВОКУ Родион Фролкин вошел в тройку сильнейших снайперов планеты, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    27 минут назад

    Молодцы! Правда непонятно, звание "в тройке лучших снайперов планеты" означает, что выбор был из трех снайперов или из двухсот из разных стран нашей планеты?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    27 минут назад

    Извиняюсь за "черный юмор", но из текста это непонятно.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    26 минут назад

    Как-бы то ни было, все равно приятно, что "наши" одни из лучших.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    24 минуты назад

    Ребятки молодцы, горжусь

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