Курсант ДВОКУ вошел в тройку сильнейших снайперов планеты

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялась торжественная встреча курсантов-финалистов трех конкурсов Армейских международных игр-2019: «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж». Более 30 военнослужащих училища представляли Вооруженные Силы страны на полигонах Китая, Республики Беларусь и России.

В финале международного конкурса «Морской десант», который проводился на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, в основном составе выступало отделение курсантов ДВОКУ. Во время второго этапа конкурса «Тропа выживания» дальневосточные курсанты установили рекорд армейских игр, показав результат 25 минут и 6 секунд. По итогам всего конкурса команда России признана абсолютным чемпионом, а отделение курсантов сильнейшим в мире. Кроме того, курсанты ДВОКУ определены лучшими в индивидуальных номинациях снайпер, гранатометчик и механик-водитель.

Основные экипажи боевых машин конкурса «Суворовский натиск» полностью состояли из представителей ДВОКУ. Это право курсанты-дальневосточники завоевали на Всероссийском этапе игр, которые состоялись в мае текущего года под Волгоградом. Курсанты выступали на российской технике БМП-2 и являлись самой молодой командой. Соперники из других стран выступали на китайской технике. Экипаж курсанта Верхотурова в индивидуальной гонке занял второе место. По итогам всего конкурса курсанты уступили лишь хозяевам соревнований – команде Народно-освободительной армии Китая. Несмотря на это, лучшим тренером игр был признан преподаватель ДВОКУ подполковник Дмитрий Соколов.

В Республике Беларусь состязались сильнейшие снайперы из 21 страны. В состав российской команды входили курсанты ДВОКУ, Новосибирского ВВКУ и центра снайпинга Восточного военного округа. По результатам команда России заняла второе место. Курсант ДВОКУ Родион Фролкин вошел в тройку сильнейших снайперов планеты, сообщает пресс-служба ВВО.