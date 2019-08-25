Пропавшего гражданина Сербии нашли в 80 километрах от Амурского ГПЗ

Мужчину нашли 25 августа около часа дня в 80 километрах от завода. Как рассказали на предприятии, где трудится серб, с ним все в порядке. Оказалось, что мужчина потерялся. Он ушел с завода и не смог найти дорогу обратно. Сейчас его осматривают врачи, мужчина не ел и не пил двое суток.