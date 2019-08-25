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сегодня, 14:39 7

Пропавшего гражданина Сербии нашли в 80 километрах от Амурского ГПЗ

Пропавшего гражданина Сербии нашли в 80 километрах от Амурского ГПЗ

Гражданин Сербии Вукашинович Велько, пропавший в Амурской области 23 августа, нашелся. Как сообщалось ранее, мужчина работает на стройке Амурского газоперерабатывающего завода. Два дня назад он пропал и на связь все это время не выходил.

Мужчину нашли 25 августа около часа дня в 80 километрах от завода. Как рассказали на предприятии, где трудится серб, с ним все в порядке. Оказалось, что мужчина потерялся. Он ушел с завода и не смог найти дорогу обратно. Сейчас его осматривают врачи, мужчина не ел и не пил двое суток.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Велько, видимо, социализации не дождался)

    Хорошо, что нашелся живым. Где-то в Сербии днем и ночью о нем думает его мама.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Вы ждёте его в гости?

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    vertex

    Вы ждёте его в гости?



    Нет, не жду) Я с ним не знакома)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    И будет народ Свободного его и других "специалистов" социализировать до потери пульса, потом появятся маленькие турчата, сербята и киргизята от добрых россиянок, а сами специалисты уедут к себе на Родину к жёнам и детям.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Часто, когда иду по улице, да еще за руку с ребенком, вижу тоскливые взгляды приезжих строителей мужчин... Они жутко тоскуют по своим семьям, женам и детям... Недавно в магазине разговаривала с приезжим киргизом, он спросил где ближайший банкомат. Разговорились... Я у него спросила - зачем он сюда приехал? Он ответил, что в сентябре уже уезжает, в сентябре дочь выходит замуж, нужны деньги на калым, вот и приехал.((

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    vertex

    И будет народ Свободного его и других "специалистов" социализировать до потери пульса, потом появятся маленькие турчата, сербята и киргизята от добрых россиянок, а сами специалисты уедут к себе на Родину к жёнам и детям.



    Ну и хорошо, добавят свежей непропитой крови нации.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    На тех выходных выпивал с одним киргизом, столько сколько он выпил, я не смогу выпить)))

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