Пропавшего гражданина Сербии нашли в 80 километрах от Амурского ГПЗ
Гражданин Сербии Вукашинович Велько, пропавший в Амурской области 23 августа, нашелся. Как сообщалось ранее, мужчина работает на стройке Амурского газоперерабатывающего завода. Два дня назад он пропал и на связь все это время не выходил.
Мужчину нашли 25 августа около часа дня в 80 километрах от завода. Как рассказали на предприятии, где трудится серб, с ним все в порядке. Оказалось, что мужчина потерялся. Он ушел с завода и не смог найти дорогу обратно. Сейчас его осматривают врачи, мужчина не ел и не пил двое суток.
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