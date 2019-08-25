17 придворовых территорий в Приамурье по-прежнему подтоплены

Фото: 28.mchs.gov.ru

По состоянию на 25 августа, в Амурской области остаются подтопленными 17 придворовых территорий. Так, в Мазановском районе это 3 придворовые территории, в Благовещенском районе – 1, в Архаринском районе – 13 (за сутки изменений не произошло).

При этом подтопленных дачных участков и населенных пунктов без транспортного сообщения в Приамурье нет.

Остается подтопленным один участок автомобильной дороги – в Архаринском районе.

В пунктах временного размещения находятся 6 человек, из них один ребенок, у родственников – 62 человека, в том числе 20 детей.

В Амурской области продолжает работу один пункт временного размещения – в селе Новокиевский Увал Мазановского района.

В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействованы 71 человек и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.