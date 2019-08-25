17 придворовых территорий в Приамурье по-прежнему подтоплены
По состоянию на 25 августа, в Амурской области остаются подтопленными 17 придворовых территорий. Так, в Мазановском районе это 3 придворовые территории, в Благовещенском районе – 1, в Архаринском районе – 13 (за сутки изменений не произошло).
При этом подтопленных дачных участков и населенных пунктов без транспортного сообщения в Приамурье нет.
Остается подтопленным один участок автомобильной дороги – в Архаринском районе.
В пунктах временного размещения находятся 6 человек, из них один ребенок, у родственников – 62 человека, в том числе 20 детей.
В Амурской области продолжает работу один пункт временного размещения – в селе Новокиевский Увал Мазановского района.
В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействованы 71 человек и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
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