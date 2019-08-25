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25августа
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сегодня, 11:43 4

В России повысили прожиточный минимум на 4 процента

В России повысили прожиточный минимум на 4 процента
Фото: Амур.инфо

Министерство труда и социальной защиты установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 130 рублей, для пенсионеров – 9 236 рублей, а для детей – 11 004 рубля, пишет РИА Новости.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом в среднем и для детей показатель вырос на четыре процента, для трудоспособного населения – на 4,1 процента, для пенсионеров – на 3,8 процента.

Как объяснили в Минтруде ранее, увеличение связано с ростом цен на продукты. Больше всего подорожали картофель (на 22,9 процента) и овощи: репчатый лук – в среднем на 40,1 процента, белокочанная капуста – на 37,4 процента, морковь – на 29,9 процента, свекла – на 26,1 процента. Кроме того, выросли цены на хлеб, молочные продукты и мороженую рыбу. Подешевели яйца, сахар и куры (за исключением окорочков).

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.

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#российская власть #соцзащита

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Комментарии
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  • сэр Уинстон

    сэр Уинстон
    2 часа назад

    анфигеть

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Шоб эти .... сами жили на такой прожиточный минимум. Твари.

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

  • Дрюмидыч

    Дрюмидыч
    13 минут назад

    вот он лживый мир созданный ЕР

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