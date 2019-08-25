В Амурской области без вести пропал гражданин Сербии

Обновлено: 13:04



В Амурской области идут поиски пропавшего мужчины – гражданина Сербии. Вукашинович Велько – 1993 года рождения, работает на стройке Амурского газоперерабатывающего завода.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» на предприятии «ВелесстройМонтаж», этот мужчина не выходит на связь с 23 августа. Последний раз его видели на строительной площадке завода. По факту пропажи Вукашиновича Велько было обращение в полицию. Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, был одет в спецодежду «ВелесстройМонтаж».

«На телефон не отвечает, но там проверяли – "Мегафон", они говорят, что карточка выкинута из телефона», – сообщил собеседник агентства.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-924-440-81-17.