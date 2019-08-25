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В Амурской области без вести пропал гражданин Сербии

В Амурской области без вести пропал гражданин Сербии

Обновлено: 13:04

В Амурской области идут поиски пропавшего мужчины – гражданина Сербии. Вукашинович Велько – 1993 года рождения, работает на стройке Амурского газоперерабатывающего завода.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» на предприятии «ВелесстройМонтаж», этот мужчина не выходит на связь с 23 августа. Последний раз его видели на строительной площадке завода. По факту пропажи Вукашиновича Велько было обращение в полицию. Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, был одет в спецодежду «ВелесстройМонтаж».

«На телефон не отвечает, но там проверяли – "Мегафон", они говорят, что карточка выкинута из телефона», – сообщил собеседник агентства.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-924-440-81-17.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    1 час назад

    А кто нибудь видел на этой стройке амурских рабочих???

  • starco

    starco
    1 час назад

    Jonson_28rusА кто нибудь видел на этой стройке амурских рабочих???


    У меня там жена и сын работают. Причем, сын заочно в институте учится.

  • Я сама

    Я сама
    2 минуты назад

    starko, ну ещё бы)), вы б да не устроили туда жену и сына))

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