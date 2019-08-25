В ночном ДТП в Благовещенске пострадали три человека (фото, видео)

Ночью 25 августа в Благовещенске было ДТП с пострадавшими. В результате столкновения двух автомобилей травмы получили три человека.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария произошла в 02:25 на перекрестке улиц 50-летия Октября – Зейская. Здесь столкнулись машины Mitsubishi ASX и Toyota Wish. Первым авто управлял водитель 1999 года рождения, вторым – 1992-го.

В результате происшествия травмированы оба водителя, а также пассажир Mitsubishi ASX 1989 года рождения.

«Девочка на ASX не пропустила "виша" при повороте! Слава богу, сильно не пострадали, и, конечно, без жертв!» – написал один из пользователей Инстаграма.