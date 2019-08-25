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сегодня, 11:02 3

В ночном ДТП в Благовещенске пострадали три человека (фото, видео)

В ночном ДТП в Благовещенске пострадали три человека (фото, видео)

Ночью 25 августа в Благовещенске было ДТП с пострадавшими. В результате столкновения двух автомобилей травмы получили три человека.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария произошла в 02:25 на перекрестке улиц 50-летия Октября – Зейская. Здесь столкнулись машины Mitsubishi ASX и Toyota Wish. Первым авто управлял водитель 1999 года рождения, вторым – 1992-го.

В результате происшествия травмированы оба водителя, а также пассажир Mitsubishi ASX 1989 года рождения.

«Девочка на ASX не пропустила "виша" при повороте! Слава богу, сильно не пострадали, и, конечно, без жертв!» – написал один из пользователей Инстаграма.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Chupa

    Chupa
    1 час назад

    Как ночью то можно попасть в ДТП на пустых улицах? Поколение дебилов...

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    26 минут назад

    2 подряд.И оба ночью. В 1 погибшая. Когда вместо мозгов вата....

  • Квочка

    Квочка
    8 минут назад

    Сегодня тоже вечер и ночь выходного дня

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