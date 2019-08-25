В Приамурье пропала 76-летняя женщина

В Амурской области идут поиски 76-летней женщины. Таисия Штепа проживает в Шимановске. 23 августа она пошла в лес, находящийся в черте города, и не вернулась.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» внучка амурчанки Наталья, в поисках Таисии Григорьевны участвовали сотрудники разных ведомств, но результатов они не дали.

«Надежда есть, что, может быть, она вышла из этого леса. У нее бывали проблемы с памятью, дезориентация. Может, попала в какую-то деревню», – говорит Наталья.

При себе у женщины, как предполагают, имелся мобильный телефон, но сейчас он отключен. Наталья отмечает, что Таисия Григорьевна и раньше ходила в лес, но никаких инцидентов не было.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины, просят позвонить Наталье по телефону 8-924-842-27-78.