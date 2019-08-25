Амурский поселок Прогресс вошел в перечень моногородов России

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Распоряжением правительства России от 8 августа поселок городского типа Прогресс в Амурской области был включен в перечень моногородов. Об этом в Инстаграме сообщила администрация населенного пункта.

В обновленном списке монопрофильных муниципальных образований – 7 новых городов и поселков. Общее количество моногородов теперь составляет 321 (раньше – 317), сообщает сайт Моногорода.рф. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Приставка "моно" уже утеряла пессимистичный оттенок. Сегодня моногорода – это драйверы роста и развития. Теперь для еще 7 территорий стали доступны беспрецедентные меры поддержки: возможность получения статуса ТОР, а это налоговые льготы для бизнеса, доступны уникальные инструменты Моногорода.рф и других институтов развития, а также федеральных ведомств», – отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Моногорода.рф (входит в группу ВЭБ) Ирина Макиева.

Она добавила, что всего моногородам доступны 119 различных мер поддержки. Среди них возможность создания территорий опережающего развития (ТОР) для привлечения инвесторов благодаря различным налоговым льготам, что позволит создать в городах новые рабочие места. В части финансовых мер поддержки Моногорода.рф предлагает строительство льготной инфраструктуры под инвестпроекты (софинансирование совместно с регионом 95/5) и льготные займы. С этого года открыт займ под 0 % годовых от 5 до 250 миллионов рублей для малого и среднего бизнеса, для крупных инвестпроектов до 1 миллиарда рублей действует займ под 5 % годовых.

Кроме того, Фонд предлагает и ряд нефинансовых мер поддержки, касающихся развития туризма в моногородах, благоустройства территорий, содействия в привлечении субсидий из других источников финансирования.

Кроме Прогресса, статус моногорода получили: поселок Янтарный Калининградской области, города Кимовск Тульской области, Печоры Псковской области, Козьмодемьянск Республики Марий Эл, Новомичуринск Рязанской области, Новокуйбышевск Самарской области. Вместе с тем, город Певек и поселок Беринговский Чукотского автономного округа были исключены из списка моногородов. А Нытва и поселок Уральский Пермского края объединили в Нытвенский городской округ.