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сегодня, 09:35 0

Волонтеры направили гуманитарную помощь в подтопленные районы Приамурья (фото)

Волонтеры направили гуманитарную помощь в подтопленные районы Приамурья (фото)
Фото: blaginform.ru

Одежда и обувь для детей и взрослых на все сезоны, постельное белье и многое другое – в приходы Благовещенской епархии отправился гуманитарный груз, который собрали неравнодушные люди из Тынды. Еще одна акция планируется в конце августа.

Волонтеры направили посылки в несколько районов Приамурья, пострадавших от наводнения, а также для нуждающегося в поддержке населения. Гуманитарный груз доставили в приходы сёл Тамбовка, Поярково, Березовка, Сиваки и города Зея.

Всего было доставлено 300 коробок с пожертвованиями, в том числе около 70 пар новой детской обуви и новые комплекты постельного белья, которые пожертвовали тындинские предприниматели.

В Тамбовском районе с конца августа до середины сентября состоится акция «Автобус милосердия». Пожертвованные вещи отвезут в села Муравьевка, Резуновка, Гильчин, Лермонтовка, Придорожное и другие, пишет «Благинформ».

Сбор пожертвований для нуждающихся не прекращается. В епархии принимают любые вещи в хорошем состоянии. Телефон для справок 8-924-671-86-21.

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#наводнение #религия

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