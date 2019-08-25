В Благовещенске полиция выезжала на место ночного инцидента на улице (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео и фото с места ночного инцидента в Благовещенске. Сообщается, что он произошел в районе КПП. На кадрах видны люди, разговаривающие на повышенных тонах, полицейские (звук в публикуемых роликах отключен из-за наличия нецензурной лексики).

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», это было ночью 25 августа. В 01:50 поступило анонимное сообщение о том, что между гражданами, возможно, будет назревать конфликт. На место выехали сотрудники ППС, ГИБДД, вневедомственной охраны. «Конфликта не было, граждане заявлений не писали», – подчеркнули в ведомстве.

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#происшествия

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Александр Авдеев