Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:08 0

В Благовещенске полиция выезжала на место ночного инцидента на улице (видео)

В Благовещенске полиция выезжала на место ночного инцидента на улице (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео и фото с места ночного инцидента в Благовещенске. Сообщается, что он произошел в районе КПП. На кадрах видны люди, разговаривающие на повышенных тонах, полицейские (звук в публикуемых роликах отключен из-за наличия нецензурной лексики).

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», это было ночью 25 августа. В 01:50 поступило анонимное сообщение о том, что между гражданами, возможно, будет назревать конфликт. На место выехали сотрудники ППС, ГИБДД, вневедомственной охраны. «Конфликта не было, граждане заявлений не писали», – подчеркнули в ведомстве.

Просмотров всего: 809

#происшествия

распечатать


Происшествия 3

Пропавшая в Благовещенске девушка-подросток нашлась
Происшествия 1

Ровно 38 лет назад в авиакатастрофе над Амурской областью выжила Лариса Савицкая
Происшествия 1

В Благовещенске разыскивается девушка-подросток из Моховой Пади
Происшествия 12

В Благовещенске произошел конфликт между участниками незначительного ДТП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь