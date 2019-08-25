AliExpress разрешил возвращать покупки без объяснения причин

Торговая онлайн-платформа AliExpress запустила в России услугу безусловного возврата товара из Китая. Вернуть покупку без объяснения причин можно в течение двух недель после ее получения. При этом возврат будет бесплатным.

Нововведение не коснется только нижнего белья, смартфонов и электронных компонентов для гаджетов, сообщают «Известия».

Прежде вернуть товар можно было только в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам. Обратную пересылку покупки при этом оплачивал покупатель.

Как заявила гендиректор AliExpress в России Лю Вэй, компания рассчитывает, что новые правила помогут увеличить спрос на товары в категории «одежда и обувь».