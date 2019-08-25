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25августа
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сегодня, 08:13 1

AliExpress разрешил возвращать покупки без объяснения причин

AliExpress разрешил возвращать покупки без объяснения причин
Фото: pixabay.com

Торговая онлайн-платформа AliExpress запустила в России услугу безусловного возврата товара из Китая. Вернуть покупку без объяснения причин можно в течение двух недель после ее получения. При этом возврат будет бесплатным.

Нововведение не коснется только нижнего белья, смартфонов и электронных компонентов для гаджетов, сообщают «Известия».

Прежде вернуть товар можно было только в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам. Обратную пересылку покупки при этом оплачивал покупатель.

Как заявила гендиректор AliExpress в России Лю Вэй, компания рассчитывает, что новые правила помогут увеличить спрос на товары в категории «одежда и обувь».

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#торговля

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Комментарии
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  • Рыыыж

    Рыыыж
    52 минуты назад

    Пусть над сроками доставки покубатурят лучше. Ждать по 2 месяца это такое себе мероприятие.

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