Гороскоп 25 августа: Водолеи совершат удачную покупку, а Близнецам следует проявить осторожность

Восход Солнца: 05:33

Заход Солнца: 19:30

Солнце в Деве.

Овен. День преобразований, препятствий, осложнений. Ваши дела могут продвигаться медленно, так как вы натолкнетесь на непреодолимые препятствия. Возникнут противоречия между желаемым и возможным, что приведет к некоторой раздражительности. Вы можете испытывать снижение настроения и ухудшение самочувствия.

Телец. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны сомнения и тревога за будущее. У мужчин-Тельцы, занятых в сфере бизнеса, возможны усталость, депрессия. Звезды рекомендуют найти союзников или разумно перегруппировать силы, чтобы закончить к концу лета начатое дело.

Близнецы. Критический день. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от Близнецов. Не верьте обещаниям, клятвам. Не поддерживайте пустых бесед и ненужных разговоров, иначе возможно раздражение.

Рак. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Но возможно, что кое-кто может неправильно расценить ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным.

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Лев. Неблагоприятное расположение звезд предостерегает от новых знакомств, времяпрепровождения с малознакомыми людьми, темноты. Велика опасность травмы, агрессии или грубости. Любой конфликт закончится не в вашу пользу.

Дева. День обретения сокровенных знаний, молитв, очищения и покаяния. Многие Девы почувствуют руку помощи, поддержку и покровительство Высших сил. У некоторых это ощущение может вызвать неоправданную уверенность в своей правоте и прощении всех прегрешений. Остерегайтесь эйфории и заблуждений.

Весы. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. Жизненный потенциал на высоком уровне. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, строительства, ремонта. В первой половине дня суета или мелочные обязанности несколько затормозят проявление позитивных тенденций.

Скорпион. Отношения стабилизируются, девиз дня – любовь,спокойствие и согласие. Постарайтесь много времени провести с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией на вторую половину недели.

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Стрелец. Энергетически мощный день. Стрельцы добьются многого в области науки и искусства. Вас ожидают выгодные деловые предложения, однако тщательно проверяйте полученную информацию и не спешите с выводами. Остерегайтесь шумных и многолюдных компаний.

Козерог. День перемен, преобразований и трансформаций. В связи с этим возможен неожиданный поворот в вашей жизни. Рискованные дела принесут немалую выгоду. Существует большая вероятность важной встречи.

Водолей. День благоприятен для Водолеев творческих профессий. Сегодня они смогут реализовать свои замыслы или уладить проблемы, связанные с ремонтом квартиры или благоустройством дома. Любая покупка будет удачной.

Рыбы. Жизненный потенциал на высоком уровне. Творческий порыв и вдохновение, реализованные в этот день, могут вознести Рыб на новые, ранее недосягаемые высоты. Хороший день для коллективных занятий, общения. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких и старых знакомых.

Астролог: Вальдемар Небоходцев