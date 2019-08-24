Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость
сегодня, 22:20 2

В Благовещенске общественники проверили качество отремонтированных дорог

В Благовещенске общественники проверили качество отремонтированных дорог
Фото: amurobl.ru

Рабочая комиссия от министерства транспорта Амурской области вместе с представителями общественного контроля проверили ход дорожных работ в Благовещенске. Ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проверяющие осмотрели участок ремонта по улице Пушкина от Чайковского до судостроительного завода. На объекте закончены демонтажные работы, выполнены установка бортовых камней, устройство основания под дорожную одежду, устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, выполнено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, перечисляет правительство Амурской области. До окончания контрактных обязательств необходимо завершить устройство тротуаров из тротуарной плитки, нанести горизонтальную разметку. Выполнение объемов работ составляет 90 %.

Также общественники проверили участок улицы Трудовой от Зейской до Горького. «Здесь работы выполнены на 60 %, основные этапы ремонта проведены, осталось обустроить тротуары, положить верхний слой покрытия, установить пешеходные ограждения и нанести разметку», – доложил подрядчик.

Затем активисты проекта ознакомились с ходом работ на улице Василенко. По проекту объект предусматривает реконструкцию 300 метров автомобильной дороги по улице Василенко. Основные работы: отсыпка основания, устройство водопропускной трубы – выполнены в полном объеме. Процент выполнения мероприятий на улице составляет 90 %.

До конца дорожного сезона подрядной организации необходимо закончить устройство асфальтобетонного покрытия на построенном участке автомобильной дороги и на тротуарах, а также установить линии освещения. Данный участок положил начало реконструкции важной связующей дороги города Благовещенск с селом Чигири. Улица Василенко – пересечение с улицей Воронкова разгрузит поток транспорта на участке автомобильной дороги по Новотроицкому шоссе и сократит время, занимаемое на передвижение из села Чигири в Благовещенск.

Общественный контроль является важной частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При формировании перечня ремонтируемых объектов учитывается мнение амурчан. Также учитываются замечания и предложения жителей агломерации, касающиеся качества производимых работ и организации движения на время ремонта.

Всего в рамках проекта в текущем году предстоит отремонтировать 25 объектов улично-дорожной сети в Благовещенской городской агломерации.

Просмотров всего: 49

#строительство #транспорт

распечатать


Общество 3

Севший в кукурузном поле самолет начали разрезать на части

вчера, 22:00
Общество

В Зее обновили остановку ко Дню Государственного флага РФ
Общество

На китайской части международного моста через Амур начали бетонировать проезжую часть
Общество 15

В Приамурье приехал известный видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидыч
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • kolomizm154

    kolomizm154
    3 минуты назад

    Зачем делать дороги, которые и так были в нормальном состоянии. Ответ очевиден: отмыв бюджетных денег. Валя, глянь на перекресток Театральной Соколовской. А также дальше - на Театральную возле мясокомбината. Или там уже отмыв закончился и поживиться нечем?

  • kolomizm154

    kolomizm154
    3 минуты назад

    Зачем делать дороги, которые и так были в нормальном состоянии. Ответ очевиден: отмыв бюджетных денег. Валя, глянь на перекресток Театральной Соколовской. А также дальше - на Театральную возле мясокомбината. Или там уже отмыв закончился и поживиться нечем?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь