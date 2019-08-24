В Благовещенске общественники проверили качество отремонтированных дорог

Рабочая комиссия от министерства транспорта Амурской области вместе с представителями общественного контроля проверили ход дорожных работ в Благовещенске. Ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проверяющие осмотрели участок ремонта по улице Пушкина от Чайковского до судостроительного завода. На объекте закончены демонтажные работы, выполнены установка бортовых камней, устройство основания под дорожную одежду, устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, выполнено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, перечисляет правительство Амурской области. До окончания контрактных обязательств необходимо завершить устройство тротуаров из тротуарной плитки, нанести горизонтальную разметку. Выполнение объемов работ составляет 90 %.

Также общественники проверили участок улицы Трудовой от Зейской до Горького. «Здесь работы выполнены на 60 %, основные этапы ремонта проведены, осталось обустроить тротуары, положить верхний слой покрытия, установить пешеходные ограждения и нанести разметку», – доложил подрядчик.

Затем активисты проекта ознакомились с ходом работ на улице Василенко. По проекту объект предусматривает реконструкцию 300 метров автомобильной дороги по улице Василенко. Основные работы: отсыпка основания, устройство водопропускной трубы – выполнены в полном объеме. Процент выполнения мероприятий на улице составляет 90 %.

До конца дорожного сезона подрядной организации необходимо закончить устройство асфальтобетонного покрытия на построенном участке автомобильной дороги и на тротуарах, а также установить линии освещения. Данный участок положил начало реконструкции важной связующей дороги города Благовещенск с селом Чигири. Улица Василенко – пересечение с улицей Воронкова разгрузит поток транспорта на участке автомобильной дороги по Новотроицкому шоссе и сократит время, занимаемое на передвижение из села Чигири в Благовещенск.

Общественный контроль является важной частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При формировании перечня ремонтируемых объектов учитывается мнение амурчан. Также учитываются замечания и предложения жителей агломерации, касающиеся качества производимых работ и организации движения на время ремонта.

Всего в рамках проекта в текущем году предстоит отремонтировать 25 объектов улично-дорожной сети в Благовещенской городской агломерации.