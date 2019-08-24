В Белогорске вместо сельхозярмарки устроили проводы лета

В субботу, 24 августа, в городском парке культуры и отдыха Белогорска состоялся городской праздник «Прощание с летом». Прошел праздник без реализации сельхозпродукции. Запрет связан с выявлением атипичной чумы свиней (АЧС) в Амурской области.

В расстановке помогали волонтеры. Обеспечивали работу мероприятие более 25 привлеченных добровольцев. Также в проведении праздника участвовали добровольная народная дружина и правоохранительные органы. В рамках праздничного мероприятия были организованы несколько тематических площадок: домашняя выпечка, цветочная феерия, поделки из овощей и фруктов, яркие фотозоны, сельхозтехника. Отдельное внимание уделили школьному блоку. На празднике также было представлено восемь арт-объектов – все желающие могли сфотографироваться в оригинальной обстановке. «Прощание с летом» за первые два часа посетили около 1 000 человек.

«Как всегда, Белогорск может удивить. Настолько яркие, позитивные праздники организовывает для людей, – поделилась своими впечатлениями жительница Белогорска Любовь Грейко. – Конечно, сначала расстроились, когда узнали о том, что в этом году запретили сельхозярмарку. Очень хотелось овощей, выращенных самостоятельно. Но с семьей все же решили прийти сегодня, проводить лето. И не зря, организаторы праздника вдоволь наполнили его яркими красками, дети в восторге, все улыбаются. Не удалось поесть помидоров, наелись булочек домашних».

Белогорск – единственный город в Амурской области, где ежегодно традиционно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, в том числе и ярмарка выходного дня возле администрации. Впервые за 11 лет ее существования она не проводилась. Причина – вторая вспышка африканской чумы свиней на территории области в селе Волково, где теперь так же, как в Усть-Ивановке, предстоит уничтожить поголовье свиней. В связи с этим чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия 22 августа запретила на территории региона любые мероприятия, связанные с передвижением живых животных и перемещением животноводческой и растениеводческой продукции. Запрет на проведение ярмарок будет действовать до нормализации ситуации.