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Первоклассники Белогорска получили портфели от губернатора

Первоклассники Белогорска получили портфели от губернатора

В субботу, 24 августа, в городском парке культуры и отдыха Белогорска детям, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, вручили губернаторские портфели и от города. Белогорск стал первым городом в Амурской области, где прошла эта процедура. Свои первые ученические сумки получили 200 детей.

Мальчикам выдали синие ранцы, а девочкам — розовые и оранжевые. «150 портфелей для белогорских детей поступили от губернатора Амурской области Василия Орлова, – рассказала председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Каждый портфель ортопедический, оснащен светоотражающими элементами, а также большим набором канцелярских принадлежностей и поздравительной открыткой. Еще 50 портфелей получили первоклассники от города».

В текущем году первый звонок прозвенит для 943 первоклассников Белогорска. Это рекордное количество детей, которые идут в первый класс за последние 20 лет. Все они, по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, получат подарочные наборы «Вежливых людей».

Всего с начала нового учебного года осваивать школьную программу в восьми образовательных организациях города будут более 8 000 учащихся, сообщает администрация Белогорска.

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#администрация Белогорска #дети #школа

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    31 минута назад

    А НЕ Белогорские дети? Счасстя не буит у них?

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