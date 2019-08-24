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сегодня, 19:15 1

В Бурятии осуждены северокорейцы из Благовещенска

В Бурятии осуждены северокорейцы из Благовещенска
Фото: pixabay.com

Из Северной Кореи в Амурскую область для работы по найму выехали трое жителей Корейской Народно-Демократической Республики. Они жили в селе Белогорье, входящем в городской округ Благовещенск. Здесь северокорейцы и замыслили аферу, которая не увенчалась успехом.

Гастарбайтеры с помощью интернета узнали, что при обращении на территории Монголии в посольство Республики Корея они могут получить документы на право проживания в этой стране. Северокорейцы приехали в Бурятию, где в марте текущего года решились на незаконное пересечение границы, сообщает «Байкал-Daily».

22 марта северокорейцы приехали в Улан-Удэ, где приобрели административно-территориальную карту Бурятии. В село Боций они добрались на автомобиле, потом пешком направились в сторону линии государственной границы между Россией и Монголией, где и были обнаружены и задержаны российскими пограничниками на территории Бурятии, в 100 метрах от границы с Монголией.

«Суд, всесторонне изучив материалы уголовного дела, признал иностранцев виновными и назначил наказание каждому в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщает пресс-служба Джидинского районного суда. Приговор обжалован, он не вступил в законную силу.

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#суды

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    14 минут назад

    перебежчики,депортируют и кимка им добавит срок

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