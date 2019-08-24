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Ровно 38 лет назад в авиакатастрофе над Амурской областью выжила Лариса Савицкая

Ровно 38 лет назад в авиакатастрофе над Амурской областью выжила Лариса Савицкая
Фото: trinixy.ru

В субботу, 24 августа, исполнилось 38 лет со дня чудесного спасения амурчанки Ларисы Савицкой. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 1981 году в небе над Амурской областью гражданский самолет Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком Ту-16. Погибли 37 человек – экипажи обоих самолетов и пассажиры Ан-24.

При падении с высоты более 5 километров выжила только Лариса Савицкая. В этой авиакатастрофе погиб ее муж, 19-летний Владимир Савицкий. Лариса несколько дней провела в лесу. В это время для нее на благовещенском кладбище, расположенном в районе восьмого километра Новотроицкого шоссе, вырыли могилу.

Ларисе пришлось долго восстанавливаться после трагедии. Впоследствии она уехала из Амурской области, вышла замуж, родила сына. С родственниками первого мужа не контактировала.

История спасения Ларисы Савицкой вдохновила режиссера Дмитрия Суворова на создание фильма. Как сообщало ИА «Амур.инфо», проект картины «Одна» был представлен на «Мосфильме», причем на защиту вместе с режиссером пришла героиня сюжета.

Предполагалось, что исполнять роль Ларисы в фильме будут либо Юлия Хлынина, либо Полина Чернышова, а роль Владимира Савицкого должен сыграть Сергей Бурунов.

Родственники Владимира Савицкого высказались против этого. Во-первых, они не хотят лишней огласки трагедии, во-вторых, не понимают, как роль 19-летнего Владимира может исполнить 40-летний Сергей Бурунов.

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#жизнь #происшествия

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