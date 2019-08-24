В амурском поселке Дипкун с жителями обсудят макет памятника, где изобразили солдат НАТО

После того как об этом сообщили СМИ, прокуратура Амурской области начала проверку. Баннер сняли. Тындинский городской прокурор внес представление главе администрации Дипкунского сельсовета. Предполагалось, что окончательный облик памятника определит специальный совет правительства Амурской области.

Исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова сообщала РИА Новости, что на новом панно, возможно, совсем откажутся от изображения военных. Руководитель компании-подрядчика, которая занималась реставрацией памятника, Евгений Мищенко сообщал, что отказался от услуг дизайнеров, изобразивших на панно солдат НАТО.