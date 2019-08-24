В амурском поселке Дипкун с жителями обсудят макет памятника, где изобразили солдат НАТО
В поселке Дипкун Тындинского района Амурской области жителям предложили обсудить и утвердить макет нового изображения на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее поселок прославился тем, что при обновлении памятника на нем установили баннер с изображением солдат НАТО.
После того как об этом сообщили СМИ, прокуратура Амурской области начала проверку. Баннер сняли. Тындинский городской прокурор внес представление главе администрации Дипкунского сельсовета. Предполагалось, что окончательный облик памятника определит специальный совет правительства Амурской области.
Исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова сообщала РИА Новости, что на новом панно, возможно, совсем откажутся от изображения военных. Руководитель компании-подрядчика, которая занималась реставрацией памятника, Евгений Мищенко сообщал, что отказался от услуг дизайнеров, изобразивших на панно солдат НАТО.
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