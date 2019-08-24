Губернатор Амурской области посетил с рабочей поездкой Тамбовский район

Губернатор Амурской области Василий Орлов в субботу, 24 августа, работал в Тамбовском районе. Темами стали реализация программы инициативного бюджетирования, вручение паспортов и реставрация памятника Победы.

Сегодня село Тамбовка отмечает день основания. В рамках этого праздника и Дня Российского флага состоялось вручение паспортов семи юным жителям села. Главный документ в торжественной обстановке на площади Победы детям вручили губернатор Василий Орлов и глава района Николай Змушко.

Там же, на площади, ремонтируют памятник участникам Великой Отечественной войны в рамках мероприятия «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия» подпрограммы «Историко-культурное наследие». Глава региона ознакомился с ходом ремонта памятника к 75-летию Победы. Из областного бюджета на эти цели выделено 410 тысяч рублей, 10 % – 46 тысяч рублей – софинансирование из местного бюджета. Работы идут в графике, сообщает правительство Амурской области.

«Сегодня подрядчик выполняет работы. Ко 2 сентября мы планируем их закончить. Основная работа была направлена на реконструкцию трибуны, сделали ее усиление, восстановили декоративную штукатурку, сделаем площадку для ветеранов. Каждый год поддерживаем, но проводили мелкий ремонт, сейчас – капитальный ремонт», – рассказал глава Тамбовского сельсовета Сергей Гречихин.

Василию Орлову показали передвижной автоклуб с раскладываемой сценой с крышей. Тамбовский район первым в Амурской области получил такой мобильный культурный центр по национальной программе «Культура». Кузов клуба на колесах оснащен аудиовизуальной и световой техникой и электропитанием. Вечером 24 августа его задействуют на праздничном мероприятии в честь дня рождения села.

«В рамках нацпроекта "Культура" мы также получили 1 миллион рублей для детской школы искусств, приобрели маршевые барабаны, духовые инструменты. У нас в селах есть филиалы детской школы, куда также приобрели мольберты, нотную литературу», – рассказал начальник отдела культуры Тамбовского района Виталий Кудряш.

В 2020 году в Тамбовке по программе «Газпром детям» начнется строительство ФОК. Губернатору показали место будущего строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом. ФОК предназначен для учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону.

«Сейчас ведется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в Тамбовке, строительство которого начнется в следующем году. В конце 2021 года будет завершено», – рассказал Василий Орлов.

Также губернатору показали детский парк, который создается в рамках программ по инициативному бюджетированию и «Городской среде».

«Мы в прошлом году получили грант от минсельхоза. Поставили игровые площадки, сделали две дорожки. Работы еще не закончены, поэтому парк закрыт. Планируем к 1 сентября его открыть. По "городской среде" сделана велодорожка, освещение, турники, брусья. По "инициативному бюджетированию" сделана площадка вокруг озера. В озеро у нас жители более 200 сазанов запустили», – провел экскурсию по детскому парку Сергей Гречихин.

Строительство детского парка начато в 2016 году на месте заброшенного пустыря. Сейчас в парке посажены новые деревья и кустарники, обустроен пруд и пешеходные дорожки, организована электрификация и освещение территории парка, установлены детское игровое оборудование, скамейки и урны, огорожена территория.

Также по инициативе жителей села ведется обустройство парковой зоны в селе Козьмодемьяновка. «Мы прошли по программе "инициативное бюджетирование". У нас уже подрядчик работает. Мы планируем сделать тротуарную дорожку, установить скамейки, сделать освещение. Но это только первый этап. Мы назвали "Парк моей мечты", подразумеваем, что мы дальше будем продолжать развитие. На следующий год думаем сделать вторую аллею и переходить уже на сам парк. У нас творческая молодежь – пишет проекты, чтобы сделать детскую площадку и цветники», – поделилась глава сельсовета Людмила Игнатюк.

«Большое спасибо жителям села Тамбовки и Тамбовского района за то, что они активно участвуют в обустройстве парков. Задумок там, конечно, очень много. Это правильная задача – инициативное бюджетирование. Люди знают, что это для них, их детей. Люди вкладывают деньги, бережнее относятся потом. В этом году пять сельсоветов участвуют в программе – Тамбовка, Николаевка, Лермонтовка, Раздольное, Липовка и Козьмодемьяновка», – перечислил глава района Николай Змушко.

«В этом году у нас из бюджета было выделено 80 миллионов рублей на развитие территорий. Мы посмотрели, как реализуется проект парка в Тамбовке, Козьмодемьяновке. Вообще у нас инициативное бюджетирование в этом году увеличено в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Посмотрим, насколько эффективно эти средства используются, и при принятии трехлетнего бюджета примем решение об увеличении финансирования этой программы», – подытожил Василий Орлов.

Также губернатор побывал на сортоиспытательном участке, где проводят производственные и технологические испытаний сортов, в том числе сои. С семеноводческих посевов участка получены десятки тысяч центнеров высокопродуктивных семян новинок селекции. Это позволяло регулярно проводить сортосмену зерновых и бобовых культур. Это актуально еще и в свете задачи, которую поставил президент страны перед министерством сельского хозяйства региона – довести валовой сбор зерновых культур до 2024 года до 1 066 000 тонн и сои до 2 175 000 тонн.