Амурчан встревожил фейк об опасности воды в ЕАО

Амурчане пересылают друг другу тревожным текстом. В нем говорится об опасности водопроводной воды. При этом речь идет об Еврейской автономной области.

«Вчера было совещание, сказали что по МЧС серьезная ситуация, воду из под крана не пить, фильтрованную тоже, чайник кипятить пять раз не меньше, зубы чистить кипяченной водой. Скотобойни все размыты, кладбище в Валдгейме тоже, в Амуре чума, про воду из под крана забываем. Берегем себя и своих близких. ЭТО ПРАВДА??? ЕСЛИ ДА, ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ??? ЕСЛИ НЕТ, ДАЙТЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ!!! (Прим.ред. – орфография и пунктуация сохранена)» – такой текст содержится в пересылаемых сообщениях, которые во множестве пришли и на редакционный номер ИА «Амур.инфо».

На официальном сайте управления Роспотребнадзора по ЕАО опубликована информация, опровергающая сведения из рассылки. «При проведении исследований питьевой воды из разводящей сети патогенных микроорганизмов не выявлено, она безопасна в эпидемиологическом отношении. Наблюдается несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям: цветности, мутности, которое в первую очередь, связанно с нестабильной гидрологической обстановкой. При исследовании воды из поверхностных водоемов (реки Бира, Амур) патогенных микроорганизмов, в том числе холерный вибрион, не обнаружены», – информирует ведомство.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний водным путем управление Роспотребнадзора по ЕАО настойчиво рекомендует использовать для питья кипяченую или бутилированную воду.

Особая рекомендация взрослым – следить, чтобы дети не купались в лужах, это может быть опасно.

В Амурской области специалисты местного управления Роспотребнадзора напоминают, что в связи со сложившейся нестабильной гидрологической обстановкой на территории области необходимо соблюдать правила профилактики водозависимых инфекционных заболеваний.